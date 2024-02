Wer den Valentinstag mit seiner besseren Hälfte feiert, bisher aber noch nicht weiß, wie und vor allem womit man seine:n Liebste:n beschenkt, sollte sich langsam mal Gedanken machen. Keine Sorge, we got you! Denn wir liefern die Inspiration für kleine Aufmerksamkeiten, die nicht mehr als 20 Euro ausmachen.

Hier findet ihr acht cute Geschenkideen für den Tag der Liebe am 14. Februar!

1. Rosé Sektvon „Das prickelnde Fräulein“

Am Valentinstag auf die Liebe anstoßen? Auf jeden Fall! Zum Beispiel mit dem hübschen Rosé Sprudel mit dem wohlklingenden Namen „Das prickelnde Fräulein“ von dem Wiener Traditionsweingut Mayer am Pfarrplatz. Der Sekt schmeckt herrlich süß nach Beeren, riecht nach Blumen und prickelt angenehm am Gaumen. Zu kaufen vor Ort oder online über Alfies, um 12,99 Euro.

2. Lippenpflege von Oyess

Am 14. Februar kann schon mal der eine oder andere intensive Kuss fallen. Damit die Lippen auch immer schön soft sind, eignet sich der Pflegestift von Oyess als perfektes Valentinstagsgeschenk. Das Besondere daran: die reichhaltige Formel der Lippenpflege enthält Bio-Sauerkirschkernöl (das übrigens aus geretteten Kirschkernen der Marmeladenindustrie gewonnen wird), Sheabutter, Jojobaöl und Bienenwachs. Zu kaufen im Handel und online, für 2,99 Euro.

3. Socken von Burlington

Ihr wollt, dass die Füße eurer besseren Hälfte immer schön warm bleiben und gleichzeitig super stylisch aussehen? Dann solltet ihr einen Blick auf die Valentinstags-Pieces der beliebten Burlington-Socken werfen. Die farblichen Eyecatcher eignen sich perfekt als kleine Aufmerksamkeit zum 14. Februar. Erhältlich ab 12 Euro. Pssst: wer möchte, kann über die Website eine cute Liebesbotschaft auf die Socken sticken lassen!

4. Bath-Must-Haves von Lush

Mega-cute und duftende Geschenkideen liefert auch Lush! Dort gibt es beispielsweise einen Love Burger, der aus zwei Bun-Badebomben, einem Patty-Schaumbad, einer Tomato- sowie einer Lettuce-Seife besteht. Ideal für ein bisschen Zweisamkeit in der Badewanne. Zu kaufen im Store oder online, für 17,95 Euro.

5. Lip-Color von Manhattan

Ein Lippenstift mit Matte-Effekt, der den ganzen Tag hält? Yes, please! Die Lasting Perfection Mega Matte Liquid Lip Color von Manhattan sitzt perfekt. Vom Start in den Tag bis zu einer unvergesslichen Date-Night am Valentinstag. Verfügbar in elf verschiedenen Farbnuancen, um je 9,95 Euro- im Handel und online.

6. Haarpflege von Recipe for Men

More Energy, more Passion: an dieses motivierende Motto hält sich auch die Beautymarke Recipe for Men. Mit Inhaltsstoffen wie Grapefruit und Guarana sorgt etwa das Ultra Clean Shower Gel für ultimative Frische und einen Energiekick für den Tag – damit euer Schatz zu jeder Zeit topfit ist! 200 ml gibt’s um 19,95 Euro, über Zalando.at.

7. No-Heat-Stylingtool von Revolution

Lockenstyling ohne Hitze? Mit dem Satin-Haarset von Revolution no Problemo! Perfekt für eine Date Night oder im Alltag. Dazu einfach das Lockenband um das feuchte Haar wickeln und mit den mitgelieferten Haargummis und Spangen befestigen. Das Ergebnis: natürliche Locken am nächsten Morgen! Zu bestellen online, um 6,95 Euro.

8. Fotobuch von Once Upon

Mal ehrlich: wie viele gemeinsame Pärchen- und Urlaubsfotos habt ihr bereits in eurer Fotomediathek gesammelt? Höchste Zeit, diese für die Ewigkeit festzuhalten. Ein Fotobuch von Once Upon, das ihr beliebig gestalten könnt, ist das perfekte Geschenk, um am Valentinstag einfach mal seine Wertschätzung gegenüber seinem Schatz und all den gemeinsamen Erlebnissen auszudrücken. Online erhältlich ab 19 Euro.