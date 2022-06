„Mister Happy Face“ so heißt der Hund, der am Freitag in Kalifornien zum hässlichsten Vierbeiner der Welt gekürt wurde. Lange wollte ihn einfach niemand haben, doch jetzt ist er weltberühmt.

Es ist allerdings ein Wunder, dass er noch lebt.

Beim US-Hundewettbewerb „World’s Ugliest Dog Contest“ in Kalifornien wurde ein 17 Jahre alter Schopfhundmischling in Kalifornien zum hässlichsten Hund der Welt gekürt. Er hat nur ein Haarbüschel, seltsame Glupschaugen und eine schief heraushängende Zunge. Seine Besitzerin Jeneda Benally gab ihm den Namen „Mister Happy Face“. Damals sei sie in ein Tierheim gegangen und haben nach dem „ältesten und am schwersten vermittelbaren“ Tier gefragt.

Er konnte kaum noch laufen und benötigte eine Windel. Als sie mit dem Tier dann zum Tierarzt ging, gab er diesem nur mehr sechs Wochen zu leben. Jetzt habe Jeneda den Vierbeiner allerdings schon seit zehn Monaten. Eine geschäftliche Reise führte sie zufällig nach Kalifornien. Ihren Mr Happy Face meldete sie dann spontan zum Wettbewerb an. Überraschenderweise gewann er diesen und darf sich damit über das Preisgeld von 1500 US-Dollar freuen. Außerdem wird er bald auch in der landesweit ausgestrahlten Fernsehshow „Today“ auftreten.

