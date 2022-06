Im Dating-Leben kann es ganz schön zugehen. Entweder es läuft gut oder es läuft auch mal ziemlich miserabel. Und wenn es mal schlecht läuft, dann liegt das entweder daran, dass man mal wieder geghostet wurde oder weil einfach niemand interessantes dabei gewesen ist. In letzterem Fall gehört man manchmal sogar selbst zu den „ghostenden“ Personen. Doch einige Menschen tun das viel häufiger als andere und das liegt teilweise sogar an ihrem Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen ghosten besonders gerne.

Jungfrau

Die Jungfrau stellt sehr hohe Ansprüche an ihren potenziellen Partner/ihre potenzielle Partnerin. Erfüllt er/sie diese nicht, dann ist Schicht im Schacht. Für sie muss alles einfach perfekt über die Bühne gehen. Wenn es schon wieder nicht zu einer Beziehung geführt hat, dann ist es ihr oft aber auch keine Mühe mehr wert, fairerweise zu sagen, dass das zwischen ihr und ihrem Gegenüber einfach nichts wird. Sie ghostet lieber und taucht einfach unter.

Zwilling

Der Zwilling ist ein sehr sprunghafter Mensch. Im einen Moment ist er noch begeistert und im nächsten kann es schon ganz anders aussehen. Das betrifft genauso sein Date-Verhalten. Denn er kann seine Meinung ziemlich schnell ändern, auch wenn man meinen könnte, dass es gefunkt hat. Dann wird sein Date einfach geghostet und er schreibt nicht mehr zurück. Schon stürzt er sich ins nächste Dating-Abenteuer. Denn Gesellschaft hat er dann doch sehr gerne.

Schütze

Der Schütze hasst jede unangenehme Konfrontation und ist sehr konfliktscheu. Passt es zwischen ihm und seinem Date also einfach nicht, verspürt er große Hemmungen, die Wahrheit zu sagen. Für ihn ist es so viel leichter: einfach nicht mehr zurückschreiben und alles hinter sich lassen. Für kurze Zeit hat er deshalb auf jeden Fall Gewissensbisse. Die verschwinden jedoch ganz schnell wieder, sobald er sich in die nächste Date-Phase gestürzt hat. Dann geht alles wieder von vorne los.