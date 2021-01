2020 haben wir längst hinter uns gelassen. Wer braucht dieses verrückte Jahr schon? Richtig, niemand! 2021 wird unser Jahr und da lassen wir es so richtig krachen. Für drei Sternzeichen wird’s heuer aber ganz besonders aufregend.

Denn 2021 wird für diese Tierkreiszeichen das Jahr ihres Lebens!

Wassermann

Dem Wassermann steht ein richtig aufregendes und großartiges Jahr 2021 bevor. Der Single-Wassermann kommt in Sachen Liebe endlich auf seine Kosten und trifft auf jemanden, der ihm komplett den Kopf verdreht. Und auch für die vergebenen Wassermänner ist das neue Jahr voller liebevoller und aufregender Momente. Wer weiß, vielleicht gibt es bald sogar einen Heiratsantrag? Dieses Jahr wird so leidenschaftlich wie noch nie. Gleichzeitig lernt dieses Sternzeichen heuer aber auch völlig neue Seiten an sich kennen und entwickelt sich positiv weiter.

Waage

Ähnlich aufregend wird es für die Waage. Auch für sie wird das heuer das Jahr ihres Lebens. Denn sie schafft es endlich über sich hinauszuwachsen und ihre Komfortzone zu verlassen. Die Waage stürzt sich in diesem Jahr in neue Abenteuer und lernt, was es heißt, spontan und offen für Neues zu sein. Sie lässt sich plötzlich nicht mehr alles gefallen und macht auch mal den Mund auf, wenn ihr etwas nicht passt. Das führt dazu, dass sie eine völlig neue Art der Freiheit erlebt und sich selbst endlich so richtig kennen und lieben lernt.

Zwillinge

Der emotionale Zwilling erlebt heuer vor allem in Sachen Beziehung und Partnerschaft ein absolut erfüllendes und schönes Jahr. Zwillinge stellen sich nämlich endlich ihren Ängsten und überwinden ihre Entscheidungsunfähigkeit. Herausforderungen meistern sie plötzlich mit links und irgendwie scheint alles auf einmal genau so zu laufen, wie es sich dieses Sternzeichen wünscht. Lockerheit und einfach mal nicht ständig über alles nachdenken – das ist der Schlüssel zum Glück!