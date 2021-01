Wir alle haben wohl ziemlich große Erwartungen an das Jahr 2021. Und über das vergangene Jahr wollen wir am besten gar nicht mehr sprechen. Stattdessen lassen wir den ganzen Stress weit hinter uns und konzentrieren uns auf neue Abenteuer und Veränderungen. Ganz besonders aufregend wird das neue Jahr für diese drei Sternzeichen. Denn sie machen die Transformation ihres Lebens durch.

Für diese Tierkreiszeichen wird sich in den nächsten Monaten so einiges ändern.

Zwillinge

Zwillinge sind schon zu Beginn des neuen Jahres voller Tatendrang und wild entschlossen, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Dieses kommunikative und abenteuerlustige Sternzeichen hat keinen Bock mehr darauf, von anderen abhängig zu sein und nimmt 2021 deshalb alles selbst in die Hand. Und das zahlt sich aus. Denn Zwillinge können sich heuer endlich so richtig entfalten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Ihre neu gewonnene Stärke macht sich sowohl in der Liebe vor allem aber auch in Sachen Karriere so richtig bezahlt.

Stier

Mit Veränderungen kann der Stier eigentlich nicht besonders gut umgehen. Denn er liebt Sicherheit und hat stets für alles einen Plan. Doch damit ist 2021 Schluss! Es passieren in diesem Jahr nämlich einige Dinge, die das Leben dieses Sternzeichens völlig auf den Kopf stellen. Dabei spielt vor allem auch eine andere Person eine große und wichtige Rolle. Während sich der Stier zwar anfangs noch dagegen wehrt, merkt er mit der Zeit, dass ihm diese Transformation richtig guttut. Er gewinnt an Selbstvertrauen und entdeckt völlig neue Seiten an sich selbst.

Jungfrau

Auch die Jungfrau erlebt 2021 eine krasse Transformation. Denn der sonst so versteifte Kontrollfreak gibt in diesem Jahr endlich mal die Zügel aus der Hand und lässt den Dingen einfach mal ihren Lauf. Die Jungfrau begibt sich damit in für sie völlig unbekanntes Terrain und erkennt: Auch Spontanität kann Spaß machen! Anstatt ständig einen Plan zu haben und sich über alles Gedanken und Sorgen zu machen, lässt sie sich zum ersten Mal zu richtig fallen und genießt das Leben in vollen Zügen. Und das wirkt sich gleichzeitig richtig positiv auf ihr Umfeld, ihre Beziehungen und ihre Karriere aus. Win-Win!