2020 war ja nicht gerade toll. Doch das wird sich 2021 ändern. Denn auf manche Sternzeichen wartet das beste Jahr ihres Lebens – Egal ob der langersehnte Geldsegen oder die große Liebe auf sie wartet.

Denn für diese drei Tierkreiszeichen wird 2021 das Jahr ihres Lebens:

Skorpion

Für den Skorpion hält das Schicksal 2021 besonders viel Glück in der Liebe bereit. Das Sternzeichen fühlte sich 2020 etwas leer, doch schon in den ersten Monaten des neuen Jahres, kommt ein Stimmungshoch und bringt auch gleich ein Liebeshoch mit sich. Das Sternzeichen hat dann das ganze Jahr über gute Chancen, sein eigenes Glück zu schaffen. Auch kleine Rückschläge sollten ihn jetzt nicht mehr aufhalten können. So wird es 2021 eindeutig eines der besten Jahre des Skorpions seit langem.

Krebs

Die bisherigen Datingerfahrungen der Krebse lassen erahnen, dass sich dieses Sternzeichen zwar schnell für etwas begeistern kann, doch bevor es dann wirklich ernst wird, zieht sich der Krebs lieber in sein kleines Gehäuse zurück. Vielleicht war das aber auch einfach das innere Bauchgefühl, das den Krebsen damit signalisieren wollte, dass die wahre, große Liebe noch irgendwo da draußen ist. Jetzt kommt sie aber immer näher und schon bald wird der Krebs merken, dass es sich diesmal anders anfühlt. Was erstmal ein erschreckendes Gefühl sein kann, entwickelt sich schnell zu einem wohlig warmen Kribbeln. 2021 kann sich der Krebs dann endlich auf ein großartiges Jahr voller Freude und Liebe freuen.

Steinbock

Der Steinbock kann sich 2021 darauf freuen, reich zu werden. Denn er hat einen ausgeprägten Geschäftssinn und geht stets sehr strategisch und vorsichtig mit seinen Finanzen um. Das macht sich im neuen Jahr nun endlich bezahlt. Nach einigen Hochs und Tiefs ist er auf Erfolgskurs. Der fleißige Steinbock kommt endlich dort an, wo er längst hinwollte. 2021 wird sich seine harte Arbeit bezahlt machen und er wird viel Kohle mit nach Hause bringen.