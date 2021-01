Ein cooler Style, ein süßer Dackelblick und die Kassa klingelt! Wir reden hier nicht von bekannten Modebloggern, sondern von Petfluencern. Das sind Haustiere, die sich auf Instagram stylish in Szene setzen.

Wir alle lieben sie, die niedlichen Tiere, die uns mit ihren süßen Gesichtern und tollpatschigen Aktionen auf Social Media den Tag versüßen. Vor allem Hunde haben es der Instagram-Gemeinde angetan und bekommen oftmals mehr Aufmerksamkeit als ihre Besitzer. Wir wissen welche Petfluencer die Fellnase ganz weit vorne haben.

Das sind die erfolgreichsten Petfluencer:

1. jiffpom (10,5 Mio Follower)

Der kleine Zwergspitz ist wohl der bekannteste Hund auf Instagram. Sein teddyartiger Haarschnitt und fröhlicher Charakter hat ihm sogar schon einen Kid’s Choice Award for Favorite Instagram Pet eingeheimst. Er hat Celebrity-Status und arbeitet mittlerweile auch als Hunde-Schauspieler.

2. popeyethefoodie (413 Tsd Follower)

Wie der Name schon verrät, ist Popeye ein Foodblogger. Der kleine Terrier positioniert sich am liebsten vor leckeren Essen und schaut verlegen in die Kamera. Was niemals fehlen darf? Ein cooler Look! Ob cool in Denim oder elegant mit Krawatte, der kleine Racker weiß sich in Szene zu setzen.

3. mensweardog (400 Tsd Follower)

Der Fashionblogger unter den Petfluencer! Bodhi betitelt sich selbst als “The Most Stylish Dog in the World” und damit könnte er recht behalten. Für seine Fotos schlüpft er nämlich in reguläre Menschen-Kleidung und sieht dabei auch noch richtig cool aus! Beliebte Labels wie Ben Sherman oder Levi’s setzen auf die Bekanntheit der japanischen Hunderasse Shiba.

4. poochofnyc (213 Tsd Follower)

Ein Allrounder unter den Petfluencern. Von Mode, über Bücher bis hin zu Spirituosen – es gibt nichts was Agador, so der Name des Maltipoos, nicht promotet. Das Krasse? Der Vierbeiner posiert die meiste Zeit aufrecht auf seine Hinterpfoten und bringt mit ironischen Sprüchen seine Fangemeinde zum Lachen.

5. montjiro (19,3 Tsd Follower)

Der kleine Chihuahua lebt in Japan und ist dort bereits ein kleiner Star. Besonders cool ist, dass all seine Kleidchen die auf den Fotos zu sehen sind, selbst von seinem Herrchen designt und kreiert worden sind. Wahre Haute-Couture sozusagen.