Ende August starten die Dreharbeiten zur 14. Staffel von “Das Supertalent”. Nun hat RTL bekannt gegeben, welche Promis neben Pop-Titan Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury Platz nehmen dürfen.

Bei den beiden neuen Jury-Mitgliedern handelt es sich um Comedian Chris Tall und “Dschungelcamp”-Gewinnerin Evelyn Burdecki. Die Ausstrahlung der neuen Staffel soll dem Sender zufolge im Herbst 2020 erfolgen.

“Das Supertalent”: Das sind die neuen Juroren

Bald geht es wieder los! Das RTL-Format “Das Supertalent” startet ab Herbst 2020 in die 14. Staffel. Die Dreharbeiten beginnen Ende August. Wer in diesem Jahr in der Jury sitzt, war bislang noch unklar. Nun setzte RTL den Spekulationen allerdings ein Ende und verriet, welche neuen Promis in der neuen Staffel die Auftritte der Teilnehmer bewerten werden. Demzufolge hat sich der Pop-Titan Dieter Bohlen für die Suche nach dem “Supertalent” in diesem Jahr gleich dreifache Unterstützung geholt. Denn neben Choreograf Bruce Darnell, der seit 2013 fester Bestandteil der Sendung ist, dürfen nun auch erstmals Comedian Chris Tall sowie “Dschungelcamp”-Gewinnerin Evelyn Burdecki in der Jury Platz nehmen.

Evelyn Burdecki gesteht: “Das ist ein wahrer Traumjob”

Gegenüber RTL meldeten sich der Komiker aus Hamburg und die Ex-“Bachelor”-Kandidatin nun erstmals zu Wort und zeigen sich sichtlich begeistert von ihrem neuen TV-Projekt. “Nichts, was dort passiert, steht in einem Drehbuch. Das macht ‘Das Supertalent’ so legendär, spannend und interessant. Ich freue mich wirklich sehr!“, erklärte der 29-Jährige gegenüber dem Sender. Und auch Evelyn Burdecki freut sich auf die neue Erfahrung als Casting-Jurorin. “Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob”, gesteht die quirlige Blondine im Interview mit RTL.

