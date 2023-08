Manche Menschen können einfach überhaupt nicht miteinander. Das liegt vielleicht auch an ihren jeweiligen Sternzeichen! Denn auch hier kommt es vor, dass sich die einen oder anderen Tierkreiszeichen nicht riechen können und sich daher gegenseitig auf die Palme bringen.

Wer lieber einen großen Bogen umeinander machen sollte, verraten wir hier.

Widder und Steinbock

Eigentlich müssen wir nicht näher erklären, weshalb diese beiden Sternzeichen sich gegenseitig auf die Palme bringen. Denn beide sind äußerst stur, präsent und leidenschaftlich. Kein Wunder, dass keiner von ihnen so einfach nachgeben möchte, wenn es zu Interessenskonflikten kommt. Eine Beziehung zwischen dem Widder und dem Steinbock funktioniert nur mit einem hohen Maß an Selbstdisziplin, denn bereits in Freundschaften oder im Beruf geraten sie ständig aneinander. Eine ziemlich riskante Mischung, wenn ihr uns fragt.

Fisch und Wassermann

Sie könnten gegenteiliger nicht sein: Der Fisch ist sensibel und äußerst gefühlvoll. Der Wassermann ist ein freiheitsliebender Eigenbrötler. Kommt es zwischen ihnen dann mal zu einem Konflikt, dann möchte der Fisch ausführlich über alles sprechen, während der Wassermann am liebsten abtauchen würde. Absolut nicht hilfreich während eines Streits. So kann es schon mal vorkommen, dass der sonst sehr geduldige Fisch richtig ausrastet, weil ihn der Wassermann so auf die Palme bringt.

Stier und Krebs

Krebse suchen grundsätzlich immer nach Harmonie, da ihnen Konflikte innerlichen Stress bereiten. Stiere hingegen lieben die Konfrontation und scheuen sich nicht, einfach das zu sagen, was sie sich denken. In einem Arbeitsumfeld kann das schon mal zu Reibereien führen. Während sich der sensible Krebs unwohl in der Nähe des direkten Stieres fühlt, ist der Stier oft unheimlich genervt vom korrekten Verhalten des Krebses. Um also den einen oder anderen großen Krach zu vermeiden, sollten sich die beiden besser voneinander fernhalten.