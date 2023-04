Ganze vier Jahre mussten Fans auf eine neue Staffel der dystopischen Sci-Fi-Serie „Black Mirror“ warten. Jetzt ist der Netflix-Hit aber endlich zurück! Der Trailer zu den neuen Folgen zeigt zahlreiche Megastars: Salma Hayek und „Breaking Bad“-Darsteller Aaron Paul sind nur ein paar der Namen des großen Staraufgebots.

Auch die Handlung ist laut dem Clip äußerst vielversprechend und wird laut Netflix so „unerwartet“, wie noch nie.

„Black Mirror“: Starbesetzte Staffel 6

In Zeiten, in denen künstliche Intelligenz in rasendem Tempo die Welt erobert, wird eine Serie wie „Black Mirror“ umso mehr gefürchtet. Denn bereits seit 2011 führt der düstere Sci-Fi-Hit den Zuseher:innen vor Augen, wie gefährlich die Technik für Menschen sein kann, wenn man von ihr abhängig ist. Auch die lang herbeigesehnte sechste Staffel, auf die Fans ganze vier Jahre warten mussten, verspricht, sich genau diesem Thema zu widmen und dabei wirklich niemanden zu verschonen.

Vor dem Start der neuen Folgen, im Juni (der genaue Tag ist noch nicht bekannt), veröffentlichte Netflix jetzt einen ersten Trailer, der bereits einen düstereren Vorgeschmack auf das gibt, was auf uns zukommen wird. In mehreren kurzen Geschichten wird den Menschen die Technik zum Verhängnis. Es geschehen unerklärliche Dinge, sie haben Todesangst und kämpfen gegen so etwas, wie eine höhere Macht. Aber seht selbst:

Neben den teils gruseligen Storys fällt vor allem eines auf: Staffel sechs besticht mit einem unfassbaren Staraufgebot. So ist Hollywoodschauspielerin Salma Hayek („Eternals“) zu sehen, genauso wie Aaron Paul („Breaking Bad“) und Marvel-Star Zazie Beetz („Deadpool 2“). Auch Kate Mara („House of Cards“), Josh Hartnett („Die Hart“) und Michael Cera („Barbie“) sind mit dabei.

„Unvorhersehbarste, ungewöhnlichste und unerwartetste Staffel“

Serienschöpfer Charlie Brooker verrät, dass die neuen Folgen voller Überraschungen und noch mehr Vielfalt sind. Gegenüber Entertainment Weekly offenbarte er, dass es sogar die „unvorhersehbarste, ungewöhnlichste und unerwartetste Staffel“ von „Black Mirror“ sei, die es je gab. „Ich war schon immer der Meinung, dass ‚Black Mirror‘ Geschichten enthalten sollte, die sich völlig voneinander unterscheiden und die Leute (und mich selbst) immer wieder überraschen. Denn was wäre sonst der Sinn des Ganzen?“, so Brooker.

Daher gebe es in Staffel sechs selbst für das erfahrene Publikum noch sehr unerwartete Wandlungen. „Es sollte eine Serie sein, die sich nicht leicht definieren lässt und sich immer wieder neu erfinden kann. Zum Teil als Herausforderung. Zum Teil, um die Dinge sowohl für mich als auch für das Publikum frisch zu halten, habe ich diese Staffel damit begonnen, einige meiner eigenen Grundannahmen darüber, was zu erwarten ist, absichtlich auf den Kopf zu stellen“.