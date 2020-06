Es gibt Menschen, die einfach jede noch so kleine Aussage auf die Waagschale legen, super perfektionistisch sind und alles extrem genau nehmen. Das sind typische i-Tüpfelchenreiter, die total pedantisch sind.

Und das hängt oft auch mit dem Sternzeichen zusammen. Diese drei zählen dazu:

Was bedeutet pedantisch?

Pedantisch bedeutet soviel wie kleinlich oder pingelig. Das heißt, es wird alles mit übertriebener Genauigkeit gemacht und ganz exakt ausgeführt. Menschen, die pedantisch sind, halten sich ganz genau an die Regeln und lieben es, in Diskussionen jede Aussage und jedes Wort des Gegenübers auseinander zu pflücken. Denn sie korrigieren andere für ihr Leben gern.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt definitiv zu den pedantischen Sternzeichen. Denn ihr Leben besteht zu 90 Prozent aus Struktur und Ordnung. Sobald etwas nicht nach Plan verläuft, wird sie unruhig. Sie braucht strikte Routine und ist deshalb besonders kleinlich. Das zeigt sich nicht nur im Job, sondern vor allem auch im Privatleben. Denn auch in Gesprächen mit Freunden oder dem Partner, legt die Jungfrau großen Wert darauf, dass alles ganz korrekt ist. Sie bessert ihr Gegenüber oft aus und wirkt deshalb auch besonders besserwisserisch.

Steinbock

Auch der Steinbock zählt zu den pedantischen Sternzeichen. Vor allem im Berufsleben äußert sich diese Eigenschaft bei ihm besonders stark. Denn dieses Sternzeichen ist sehr karriereorientiert und legt großen Wert auf Erfolg. Der Steinbock will immer der Beste sein und überlegt sich deshalb jeden seiner Schritte ganz genau. Leider eckt er mit seiner perfektionistischen und übertrieben korrekten Art aber auch oft an.

Stier

Eigentlich gilt der Stier als sehr bodenständig und verlässlich. Vor allem im Freundeskreis ist er derjenige, der immer für alle anderen da ist. Allerdings überlässt er dabei nichts dem Zufall. Denn er will einfach immer den besten Eindruck hinterlassen und analysiert deshalb alles ganz genau. Und das äußert sich dann in kleinlichem Perfektionismus. Damit treibt er seine Mitmenschen leider oft an die Grenzen ihrer Geduld. Vor allem bei Diskussionen weicht der Stier nämlich nicht von seinem Standpunkt ab und ist extrem pedantisch.