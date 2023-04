Es ist schwer, eine Serie nicht in einem Wisch durchzuschauen. Aber es gibt Sternzeichen, denen fällt das noch viel schwerer als anderen. Laut Horoskop müssen vor allem diese Astrozeichen jede Serie sofort durchbingen, die sie angefangen haben.

Diese Tierkreiszeichen können einfach nicht abwarten, wie es in einer Serie weitergeht.

Widder

Es gibt wohl kaum ein Sternzeichen, dass so ungeduldig ist wie der Widder. Wenn das Sternzeichen eine neue TV-Show anfängt, dann muss er sie so schnell wie möglich durchbingen. Er kann die Spannung einfach nicht aushalten. Cliffhanger sind nämlich seine große Schwäche. Weshalb schon die ein oder andere Stunde Schlaf draufgegangen ist, um eine aktuelle Staffel mitten in der Nacht noch fertig zu sehen.

Schütze

Auch der Schütze ist wahnsinnig ungeduldig und kann Cliffhanger überhaupt nicht aushalten. Dieses Sternzeichen treibt zudem sein Ehrgeiz an – Jap, auch in Sachen Serien. Das Feuerzeichen möchte nämlich einer der ersten Personen sein, die eine gehypte TV-Show fertig angeschaut haben. Bingen wird für den Schützen also zu einem Wettlauf. Außerdem möchte er direkt am Anfang über die Serie mit diskutieren.

Waage

Die Waage sucht eigentlich überall nach Ausgleich und Gleichgewicht. Wenn es allerdings um Serien geht, gibt es für die Waage die „goldene Mitte“ nicht. Ihre Angst davor, gespoilert zu werden, ist einfach viel zu groß. Damit ihr wirklich niemand verraten kann, was in der Serie passiert, schaut sie alle Folgen auf einmal. Auch sie hat das schon einige Stunden Schlaf gekostet. Aber das ist es ihr jedes einzelne Mal wert.