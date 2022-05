Ganze drei Jahre war es still um die dystopische Netflix-Serie „Black Mirror“. Doch jetzt ist es offiziell! Die Serie kommt wieder zurück und bekommt nun die von Fans lang ersehnte sechste Staffel.

Das Startdatum steht allerdings noch nicht fest.

„Back Mirror“ bekommt eine neue Staffel

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es jetzt so weit: Netflix arbeitet endlich an einer neuen Staffel von Black Mirror. Drei Jahre hat die Serienpause angedauert, aber das Warten auf neue Folgen hat bald ein Ende. Denn laut Quellen von Variety ist der Casting-Prozess für die neue Staffel schon im vollen Gange. Leider steht das genaue Startdatum noch nicht fest, denn auch die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen. Kleiner Wermutstropfen: Die neue Staffel soll jedoch mehr Folgen enthalten als Staffel 5 (die ja nur aus drei Folgen besteht) und filmischer angelegt sein.

Worum es in Staffel 6 gehen soll, ist noch nicht bekannt. Da die Netflix-Produktion als Anthologie-Serie storymäßig nie an ihre Vorgänger-Staffeln anschließt, ist es deshalb auch schwer, über den Inhalt der neuen Folgen zu spekulieren. Wir können aber sicher sein, dass auch in Staffel sechs sozialkritische Themen in Bezug auf moderne Technologie im Fokus stehen werden. Wie genau das aussehen und ob Corona eine Rolle spielen wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Deshalb gab es so lange keine neue „Black Mirror“-Staffel

Der Grund für die lange Serienpause war – wie soll es auch anders sein: Corona. Wir haben es zwar schon oft gehört, aber bei Black Mirror macht es auf jeden Fall Sinn – denn die Serie malt oft ein sehr düsteres Zukunftsbild. Und die Herausforderungen der vergangenen zwei Jahre waren schon belastend genug. Deshalb vertröstete der Serienmacher Charlie Brooker seine Fans im Mai 2020 in einem Interview mit dem britischen TV-Magazin Radio Times: „Ich denke nicht, dass die Menschen in der aktuellen Lage Lust auf Geschichten haben, in denen die Gesellschaft auseinanderfällt. Also, ich arbeite derzeit nicht [an „Black Mirror“]“.

Im Lockdown kehrte Produzent Charlie Brooker außerdem zurück zu seinen Comedy-Wurzeln, um Drehbücher zu schreiben, die einen zum Lachen bringen. Verständlich. Doch nun, wo die Pandemie sich dem Ende zuneigt, scheint er wieder motiviert zu sein. Wir sind jedenfalls schon gespannt auf die neue Staffel und können es kaum erwarten, endlich das Startdatum zu erfahren!

Freut ihr euch auf die neue Staffel? Ohhhh jaaa! Ich habe sooo lange darauf gewartet! Es geht so.

Quiz Maker – powered by Riddle