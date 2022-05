Auch 2022 zählt der Bob zu DEN Trendfrisuren schlechthin – Kein Wunder, denn der Kurzhaarschnitt ist nicht nur schnell und einfach zu stylen, sondern sieht außerdem auch echt cool aus. Vor allem der sogenannte „Laidback Bob“ hat es uns heuer so richtig angetan.

Vor allem für den Sommer ist das die perfekte Frisur! Wir verraten euch, warum wir diesen Look so lieben.

„Laidback Bob“: Dieser Kurzhaarschnitt ist voll im Trend

Vom Pixie Cut bis hin zum Undone Bob – den Kurzhaarschnitt gibt es mittlerweile in allen Varianten und Formen. Und trotzdem haben wir immer noch nicht genug! Jetzt ist ein neuer Short-Cut-Look angesagt: Der sogenannte „Laidback Bob“ ist DIE Trendfrisur im Sommer 2022. Aber was macht diesen Haarschnitt eigentlich aus?

Der Laidback Bob ist ein etwas weicherer Look, bei dem die Spitzen nicht komplett gerade abgeschnitten werden. Die natürliche Textur der Haare wird damit unterstrichen und es gibt keine scharfen Kanten. So wirkt die Frisur locker und lässig – laidback eben.

Was macht den Look besonders?

Das Tolle an diesem Bob: Die Frisur ist total unkompliziert und eignet sich deshalb perfekt für den Sommer. Der Laidback Bob sieht sowohl mit kurzen als auch mit mittellangen Haaren richtig stylisch aus. Vor allem für leicht gewelltes Haar ist dieser Schnitt jedoch ideal, betont Stylistin Hollie Rose Clark, die den Look erfunden hat, gegenüber Vogue: „Wenn du natürliche Wellen und sanfte Bewegungen im Haar hast, dann machen Lockenschaum oder Salzsprays eigentlich schon die meiste Arbeit für dich“. Aber auch mit glatten Haaren ist dieser Bob definitiv ein Hingucker! Wer den Style etwas frecher gestalten will, der hilft einfach mit einem Lockenstab und Texturspray etwas nach. Haare nach dem Styling kurz durchwuscheln – und fertig!

Beim Styling des Laidback Bobs gilt im Prinzip jedenfalls: Alles kann, nichts muss! Denn der Schnitt an sich soll ja eben undone aussehen – also egal, ob du im Sommer mit dem Rad durch die Stadt fährst oder einen gemütlichen Tag im Schwimmbad genießt – mit diesem Haarschnitt bist du in jeder Situation fix tiefenentspannt! 😉