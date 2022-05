Dieses Jahr erleben wir ein riesiges Trend-Revival in Sachen Beauty und Fashion. Unsere Y2k-Nostalgie erlebt momentan ihren Höhepunkt. Aber wir lassen nicht nur die Trends aus den 2000ern wieder aufleben – sondern auch die 90er holen wir uns mit der trendigen Flechtfrisur der „Baby Braids“ wieder zurück.

Und Dua Lipa und Hailey Bieber machen uns vor, wie’s geht.

„Baby Braids“ erleben diesen Sommer ein Revival

Wer noch Inspiration braucht, was trendige Sommerfrisuren angeht, kann sich jetzt entspannt zurücklehnen. Denn mit dieser trendigen Sommerfrisur machen wir es uns ganz leicht: Mit kleinen geflochtenen Zöpfen, die unser Gesicht umrahmen, verhindern für zum einen, dass sich nervige Haarsträhnen in unser Gesicht verirren und sorgen zum anderen für eine stylische Portion 90er-Nostalgie.

Dua Lipa und Hailey Bieber tragen die Frisur inzwischen regelmäßig zu ihren Outfits. Mit Hüfthose und Crop Top verleihen die beiden ihren Looks mit einem letzten (Haar-)Schliff den gewünschten Retro-Vibe. Und weil die Flechtfrisur nicht einfacher sein könnte, machen wir es ihnen jetzt nach!

So gehen die „Baby Braids“:

Sich schneller eine trendige Frisur zu zaubern, ist wohl kaum möglich. Für Baby Braids benötigt man morgens im Bad nämlich nur ein paar Minuten und viel ist dafür auch nicht nötig. Das einzige, was ihr für die Frisur braucht, sind minimale Skills zum Flechten und Mini-Haargummis.

Für den Look teilt ihr euer trockenes Haar so, dass ihr einen Mittelscheitel habt. Dann nehmt ihr die vorderen Strähnen an der Stirn, flechtet sie zu kleinen Zöpfen und bindet sie anschließend mit kleinen Haargummis zusammen. Wem zwei Zöpfe zu wenig sind, der kann noch ein paar mehr ins offene Haar flechten – fertig ist der coole, sommerliche Look!

Falls ihr noch passende Mini Haargummis braucht: Die gibt es unter anderem bei dm von ebelin um 2,45€ oder bei Bipa von Look by Bipa auch um 2,45€.

Mini Haargummis bunt von ebelin

Zopfhalter Gummi von Look by Bipa

Werdet ihr die Trendfrisur diesen Sommer einmal ausprobieren? Ja, klar! Die ist ja mega easy. Nein, gefällt mir einfach nicht.

Quiz Maker – powered by Riddle