Ein Mann aus Arizona alarmierte örtliche Schlangenfänger, nachdem er vermutet hatte, dass sich mehrere Klapperschlangen in seiner Garage befinden. Als wäre das nicht schon schlimm genug, waren es tatsächlich 20 Stück samt Babys, die sich in dem Raum versteckten. Eines der Tiere war sogar schwanger.

Selbst für die professionellen Schlangenfänger eine außergewöhnliche Erfahrung.

Die Invasion der Klapperschlangen

Klapperschlangen gelten als enorm giftige und gefährliche Tiere. Für Menschen kann ihr Gift, wenn man es nicht sofort behandelt, tödlich enden. Denn es greift die Blutkörperchen und das Gewebe an und zerstört dieses auch. Dementsprechend hatte ein Mann aus Arizona unglaublich großes Glück, als er mehrere dieser Schlangen in seiner Garage gefunden hat. Anfangs wollte er warten, bis die Tiere von alleine wieder verschwinden, doch als er sie nach einigen Tagen immer noch hörte, alarmierte er schließlich professionelle Schlangenfänger.

Eine Mitarbeiterin der Firma „Snake Solutions“ machte sich also auf den Weg zum Haus des Mannes, mit der Annahme, sie müsste in etwa drei Klapperschlangen einsammeln und an einen anderen Ort bringen. Doch was sie dann sah, ließ sogar die erfahrene Schlangen-Expertin nicht kalt. Denn anstatt drei Schlangen entdeckte sie ganze 20 Stück. Davon waren fünf erwachsene Klapperschlangen, die bis zu 1,80 Meter lang werden können, der Rest waren Babys. Das Gruselige: eine der Schlangen soll schwanger gewesen sein, wie mehrere US-Medien, etwa People berichten. Hätte der Mann also noch länger gewartet, um die Tiere aus seiner Garage zu entfernen, dann hätte er eine regelrechte Invasion von Klapperschlangen gehabt.

Garage als Ort zum Überwintern

Die große Schlangengruppe soll laut Expert:innen durch einen kleinen Schlitz in die Garage gelangt sein und dort einen warmen Ort zum Überwintern gesucht haben. Da die giftigen Tiere allesamt in der Nähe einer Wärmepumpe gefunden wurden, nimmt man nun an, dass sie dort auch ihre Babys zur Welt bringen wollten. Denn einer der erwachsenen Klapperschlangen war tatsächlich schwanger.

Selbst für die Profis ein ungewöhnlicher Anblick. „Das ist unser Rekord für die meisten Klapperschlangen, die wir jemals gefangen haben“, so der Chef der Schlangenfänger, Bryan Hughes. Seine Mitarbeiter:innen fassten schließlich jedes einzelne Gifttier mit einem langen Greifarm auf und verfrachteten es in einen Eimer. Anschließend wurde die große Klapperschlangen-Familie dann weit weg in der Natur freigelassen.

Experten gehen von rund 40 Schlangen aus

Als wäre das nicht schon schockierend genug: in der Garage sollen sich jede Menge Schlangenhäute befunden haben, wie USA Today berichtet. Deshalb gehen die Expert:innen von „Snake Solutions“ auch davon aus, dass sich mindestens 40 Klapperschlangen in dem Raum befunden haben könnten, die sich nach dem Häuten wieder in die Natur geschlängelt haben.

Gerade in der Herbst/Winter Saison raten die Schlangenfänger deshalb Menschen, die in der Nähe von Wüsten wohnen, ihre Garagen und Türen jeden Tag genau zu kontrollieren. Denn möglicherweise könnten sich dort ungebetene und vor allem giftige Besucher befinden.