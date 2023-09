Selbstbewusstsein hat offiziell einen neuen Namen – zumindest wenn es nach Tiktok geht. „Tube Girl Energy“ lautet der Megatrend der Stunde! Falls ihr keine Tiktok-Natives seid, fragt ihr euch jetzt bestimmt, was genau die U-Bahn denn bitteschön mit Confidence zu tun haben soll.

Wir verraten es euch!

„Tube Girl Energy“: Londonerin erobert das Netz

Wer Social Media nicht gerade meidet, dürfte in den letzten Wochen an einem ganz bestimmten Tiktok-Trend wohl nicht vorbeigekommen sein. Denn aktuell bildete sich eine ganz neue Bewegung in Sachen Selbstbewusstsein. Die Anführerin des Trends: die 22-jährige Sabrina Bahsoon aus London – inzwischen besser bekannt als das sogenannte „Tube Girl“. Wirklich ALLE wollen plötzlich so sein wie sie. Oder zumindest irgendwann so werden. Aber was bitteschön macht Sabrina, dass so viele User:inen ihr nun nacheifern wollen?

Kurz gesagt: die Londonerin postet auf ihrem TikTok-Kanal (@sabrinabahsoon) Videos, wie sie in der U-Bahn mit der Kamera in der Hand tanzt. So weit, so unspektakulär – könnte man meinen. Doch ihr dramatisches Hairgame versprüht nochmal extra jede Menge Main Character Vibes! Sabrina rekrutierte das U-Bahn-Fenster nämlich zu ihrer persönlichen Windmaschine. Was die Influencerin nun aber zum Vorbild für viele macht? Ihr ist es offenbar ziemlich egal, was die anderen Fahrgäste von ihr halten.

Mehrere Millionen Views auf Tiktok

„Wenn du eigentlich im Bett bleiben wolltest und dir dann einfällt, dass du nie wieder so heiß und jung sein wirst“, schreibt sie in einem ihrer viralen Hits. Und ihre „I don’t care“-Attitüde scheint sich auszuzahlen. Ihre Videos erreichen Klicks im einstelligen Millionen-Bereich, teilweise wird sie nun sogar auf der Straße erkannt. Und auch Beauty-Gigant Mac Cosmetics hat sich die Confidence-Queen gleich mal als Testimonial mit an Bord geholt. Läuft bei ihr!

Aber auch kein Wunder, dass Sabrina gerade mega viral geht, denn mal ganz ehrlich: Wer würde nicht auch gerne einfach mal der mitreißenden Musik im Ohr nachgeben und eine Lipsync-Show in den Öffis starten?!

Wer ist das „Tube Girl“?

Doch wie wurde Sabrina überhaupt zum Tube Girl? Sie kam auf die Idee, als sie in der Nacht nach einer Party die U-Bahn benutzte. Sie dachte, dass sie sich sicherer fühlen würde, wenn sie Musik hört und sich bewegt, um weniger angesprochen zu werden. Aber das ist nicht der einzige Grund: Sie genießt es einfach zu tanzen und sich lebendig zu fühlen. Im Interview mit dem Newssender BBC erklärte Sabrina, sie habe eine „TikTok-Idee“ gehabt und einen anderen Passagier gebeten, ihr beim Filmen zu helfen. „Und er hat einfach Nein gesagt“, sagt sie. „Also dachte ich: ‚Weißt du was? Ich mache das alleine. Ich möchte dieses Video machen.’“ Und das tat sie.

Sabrina meint außerdem, dass unsere Gesellschaft oft Schwierigkeiten mit selbstbewussten Frauen habe. Deshalb sollen sich viele Frauen leider nicht trauen, sie selbst zu sein! Die 22-Jährige hofft aber, dass dieser Trend andere inspirieren kann, das zu ändern und die U-Bahn-Fahrten für alle ein wenig unterhaltsamer zu gestalten. Und ihr Plan scheint tatsächlich aufzugehen!

„Social Anxiety hat Angst vor ihr“

Das Tube Girl wird im Netz gerade so richtig gefeiert. Unter Sabrinas Videos finden sich Kommentare wie: „Social Anxiety hat Angst vor ihr“ oder „Absolute Confidence Goals!“. Und inzwischen entstand aus den Clips eine regelrechte Bewegung. Denn mittlerweile sind auch unzählige Nachahmer-Videos auf der Plattform zu finden. Eine Userin traut sich, ein Video im Tube-Girl-Stil zu drehen und schreibt: „Shoutout an das Tube Girl, das erfordert eine Menge Mut.“ Eine andere Tiktokerin dreht ihr Video beim Aussteigen aus der Bahn und fühlt die Tube-Girl-Einstellung am überfüllten Bahnsteig: „Wenn man realisiert, dass man diese Menschen nie wieder sieht und sich niemand dafür interessiert, was du tust. Selbstbewusstsein ist der Schlüssel.“

Aber nicht alle trauen sich. Viele beneiden das Tube Girl für ihr krasses Selbstbewusstsein. Manche User:innen wagen sich langsam und Schritt für Schritt an den Trend heran. „Ich kann mir nicht erklären, wie sie [Tube Girl] das macht. Ich habe mein Smartphone noch nicht mal angehoben und mein Herz klopft schon wie verrückt.“, schreibt eine Tiktokerin.

Das Geheimnis hinter den Aufnahmen

So, und natürlich wollen wir auch technische Fragen nicht unbeantwortet lassen. Falls ihr jetzt motiviert seid in der U-Bahn mal so richtig abzugehen, dann kommt es auf die richtige Kameraeinstellung drauf an. Wechselt dazu vom Selfie-Modus zur Back-Kamera und zoomt heraus. Genauer gesagt drückt ihr hier auf die 0.5 Einstellung! Und dann könnt ihr auch schon mit eurer Show loslegen! Also nur Mut, and have Fun!