Wann habt ihr das letzte Mal an das Römische Reich gedacht? Wenn es nach einem neuen Trend auf TikTok geht, dann beantworten Männer diese Frage mit „erst kürzlich“. Eine Tatsache, die viele Frauen jetzt verwirrt.

Sie sind auf der Suche nach dem „Warum?“.

Warum sorgt das Römische Reich derzeit für Begeisterung auf TikTok?

„Ladies, fragt die Männer in eurem Leben, wie oft sie an das Römische Reich denken. Ihr werdet von den Antworten geschockt sein“, erzählt die TikTokerin Paige Elysee in einem Video. Eigentlich kam sie auf das Thema, als eine Freundin sie darauf aufmerksam machte, dass ihr Freund offenbar häufig darüber nachdenkt. Und schon kurze Zeit später findet sie heraus: alle Männer in ihrem Leben denken über das Römische Reich nach. Ihr Vater philosophiert etwa gerne über „den Aufstieg und Fall“ des Reichs. Für andere sind Filme wie „Gladiator“ ausschlaggebend, um das Thema immer wieder aufzubringen.

Paige wendet sich also an ihre Follower:innen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Was sie zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht ahnt: mit ihrer Frage startet sie vollkommen unabsichtlich einen neuen viralen Trend. Denn nicht nur die Hetero-Männer in ihrem sozialen Umfeld sind begeistert von Romulus, Remus und ihren Nachfahren.

Tatsächlich folgen viele dem Aufruf von Paige und fragen ihre Liebsten, wie oft ihre Gedanken rund um das Römische Reich kreisen. Und nur allzu oft antworten die Männer, dass sie ziemlich häufig darüber nachdenken und ganz schön fasziniert von der Epoche sind. Ohne auch nur zu zögern geben die Partner zu, „mehrmals am Tag“, „einmal in der Woche“ oder öfters an das Römische Reich zu denken. Dass das für ihre Partnerinnen nicht ganz nachvollziehbar ist, können die wenigsten von ihnen verstehen.

„Wie kann man denn nicht darüber nachdenken?“, fragt etwa ein Mann in einem Video. Offenbar ist die Geschichte hinter dem Römischen Reich, mit all ihren Gladiatoren und Schlachten, für sie wohl wirklich packend. Ein Mann hat sogar eine Notiz mit all den Römischen Kaisern in seinem Handy eingespeichert. Für einen User ist die Antwort auf die Frage nach dem „Warum“ auch deshalb ganz simpel: „Weil es cool ist.“ Viele sehen es in den Kommentaren ähnlich. „In aller Fairness: das Römische Reich ist auch wirklich eine faszinierende Zeit, wenn man darüber nachdenkt“, kommentiert etwa ein User.

Gibt es ein Äquivalent für Frauen?

Doch während viele damit beschäftigt sind, die Männer in ihrem Leben nach ihren Einstellungen zum Römischen Reich zu befragen und noch auf der Suche nach dem „Warum“ sind, beschäftigt einige User:innen eine ganz andere Frage. Wenn Männer ständig an das Römische Reich denken; woran denken eigentlich Frauen?

Manche kommen auf TikTok zu ziemlich düsteren Prognosen. So behauptet eine Userin etwa, dass Frauen schlichtweg keine Zeit hätten, um sich mit Fun-Facts aus dem alten Rom zu beschäftigen. Sie seien viel zu sehr damit beschäftigt, auf ihre eigene Sicherheit und ihre Umgebung zu achten. „Egal ob ich auf der Straße bin, in meinem geparkten Auto, im Supermarkt, in jedem Parkhaus in dem ich bin, denke ich darüber nach, vergewaltigt und ermordet zu werden. Und ihr denkt über das Römische Reich nach“, sagt sie in einem Video und bekommt dafür viel Zuspruch aus ihrer Community.

@arden_rose I just got out of the gym btw ignore the chest sweat LOL ♬ original sound – Arden Rose

Doch keine Sorge: online finden einige auch deutlich weniger ernste Vergleiche für Frauen. Denn die Suche nach dem Äquivalent hat gerade erst begonnen. Ganz hoch im Kurs ist derzeit etwa die Szene in „Stolz und Vorurteil“, in der Mr. Darcy die Hand von Elizabeth Bennet hält, als sie in eine Kutsche einsteigt. Offenbar beschäftigt genau diese Szene viele Frauen im Alltag. Oder aber auch die legendäre Performance von Tom Holland im „Lip Sync Battle“, als er im Lack-Outfit „Umbrella“ performte. So ganz einig konnte sich die Social-Media-Community jedoch bisher noch nicht werden. Sieht also ganz so aus, als wäre diese Diskussion noch lange nicht beendet.