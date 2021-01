Letzte Chance vorbei! Drei Jahre lang hätte ein Lottogewinner Zeit gehabt, sich im deutschen Baden-Württemberg seine Gewinnsumme in der Höhe von 11,3 Millionen Euro abzuholen. Doch der Unbekannte holte seinen Lottogewinn nie ab.

Nun ist der Anspruch auf das Geld verfallen. Warum der Gewinner sein Geld nie abholte, ist ein Rätsel.

Lottogewinn von 11,3 Millionen Euro nie abgeholt

Seit der Lotto-Ziehung im April 2017 suchte man im deutschen Baden-Württemberg fieberhaft nach dem glücklichen Gewinner von unfassbaren 11,3 Millionen Euro. Um die Summe zu erhalten, hätte man einfach nur den gültigen Lottoschein vorlegen müssen – mehr nicht. Doch trotz regelmäßiger Aufrufe holte der unbekannte Glückspilz seinen Lottogewinn nie ab. Zum Jahreswechsel ist der Anspruch auf das Geld nun endgültig verfallen. Denn Lottogewinne verjähren in der Regel drei Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem gespielt wurde.

Gewinn wäre steuerfrei gewesen

Die verlorene Summe wandert nun in den Topf für Sonderauslosungen. Das teilte Georg Wacker, Geschäftsführer der staatlichen Toto-Lotto-GmbH am Montag in Stuttgart mit. Warum das Geld nie abgeholt wurde, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Einen nicht abgeholten Gewinn in dieser Höhe habe es dort noch nie gegeben, so die Lotto GmbH. Der exakte Gewinn von 11.300.368 Euro wäre übrigens komplett steuerfrei gewesen…