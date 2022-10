Schon wieder 22:22. In letzter Zeit ertappst du dich vermehrt dabei, dass du um Punkt 22:22 auf die Uhr blickst? Die wiederkehrende Zahlenfolge steht für eine Engelszahl. Daher könnte es sein, dass dein Schutzengel eine wichtige Botschaft für dich hat.

Die Zwillingszahl will dein Unterbewusstsein an deinen Seelenplan erinnern.

Warum ist 222 eine Engelszahl

Hast du auch das Gefühl, dass dir immer wieder gleiche Zahlenfolgen begegnen. Du blickst auf die Uhr und es ist wieder mal 22:22. Und ständig kommen dir Telefonnummern, Preisschilder und Adressen mit vielen Zweien unter. Das alles kann natürlich ein Zufall sein. Es könnte aber auch sein, dass diese sogenannten Engelszahlen dir etwas mitteilen wollen. Engelszahlen sind wiederkehrende Zahlenfolgen. Esoteriker glauben, dass die Engel damit eine direkte Nachricht an dich haben. Hierzu nutzen sie immer wiederkehrende Muster, wie die der gleichen Zahlenfolgen. Engelszahlen sollen vor allem aufzeigen, dass dein Schutzengel dich hört und dir zur Seite steht. Zahlenfolgen wie 222 oder 111 geben dir die Gewissheit, dass du beschützt bist. Sie helfen dir also, mit Zuversicht und Optimismus deinen Weg zu gehen.

Aber auch in der Numerologie wird den Engelszahlen große Bedeutung zuteil. Im mystischen Studium der Zahlen können diese großen Einfluss auf unsere Persönlichkeit haben, aber auch darauf, wie wir unser Leben gestalten. In der Numerologie steht die Zahl Zwei für Gleichgewicht und Dualität, also vor allem für Harmonie und Zusammenhalt in der Partnerschaft oder anderen wichtigen Beziehungen in deinem Leben. Die Zwei steht für das schwache Gleichgewicht zwischen Gegensätzen. Die Zahl ist also eine Ermahnung an dich, wieder in den harmonischen Fluss zu kommen und Ungleichgewichte auszuräumen.

222: Das sollst du tun

Die Engelszahlen als Zwillingszahlen wollen dich auf deinem Weg bestärken und dich wieder auf den richtigen Weg bringen. Du darfst es also als aufmunterndes Zunicken des Universums verstehen, wenn du wieder um Punkt 11:11 oder 22:22 auf die Uhr blickst. Esoteriker sind überzeugt: je mehr Einsen du siehst, desto stärker ist die Verbindung mit deinen Schutzkräften oder deinem höheren Selbst. In diesem Moment stehst du in enger Verbindung zur Gesamtheit des Universums. Diese soll dir Kontrolle über dein eigenes Schicksal verleihen. Du solltest dich daher konzentrieren, deine Gedanken positiv zu halten, da sich Wünsche in Form manifestieren können. Daher ist es durchaus auch sinnvoll, dir beim Anblick der Doppelzahl etwas zu wünschen.

Fühle in dich hinein. Was denkst oder erlebst du gerade, wenn dich diese Zahl wieder anspringt. Dein Gefühl könnte auch als Hinweis dienen. Weil die 222 Gleichgewicht und Harmonie fördert, solltest du vorwiegend daran arbeiten. Unter Umständen heißt das auch Grenzen zu setzen, um wieder an den richtigen Platz zu gelangen. Vielleicht bist du aber auch dazu berufen, Friedensstifter oder Brückenbauer zu spielen. Um Harmonie und Gleichgewicht in dein Leben zu bringen, solltest du mit deinen Liebsten zusammenarbeiten, um einen harmonischen Mittelweg zu finden. Die Paar-Zahl Zwei könnte ein gutes Zeichen für Liebesangelegenheiten sein. Kannst du dir im Moment nicht erklären, welche dieser Beziehungen hier gemeint sein soll, könnte es auch bedeuten, dass sich bald eine wichtige Beziehung in deinem Leben auftun wird.

