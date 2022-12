Meistens verschwindet es genauso schnell, wie es gekommen ist: Trotzdem kann Augenzucken, besonders wenn es häufig auftritt, unfassbar anstrengend sein. Neben gesundheitlichen Gründen wie Stress oder Vitaminmängel könnte dahinter auch eine spirituelle Botschaft stecken.

Die Augen sind der Spiegel der Seele, so sagt man. Manchmal verraten sie mehr über unser Innerstes, als uns lieb ist.

Viele Kulturen glauben, dass Augenzucken ein gutes oder schlechtes Omen ist

Augenzucken oder Faszikulationen, kann beim Menschen in unterschiedlicher Regelmäßigkeit und Intensität auftreten kann. Schuld daran ist ein kleiner, ringförmiger Muskel am Auge, der für den Lidschluss verantwortlich ist. Wird er gereizt, reagiert er mit einem Krampf und unser Augenlid beginnt zu zucken oder zu zittern. Die häufigsten Ursachen für eine solche Reizung sind Stress, Schlafmangel, Alkohol, Nikotin, Kaffee, Magnesiummangel, Überanstrengung der Augen, falsche Brille oder ein Vitamin-B-Mangel.

Was aber, wenn es keinen bekannten medizinischen Grund dafür gibt? Viele Kulturen glauben daran, dass die geistige Welt manchmal beschließt, uns einen physischen Ruck zu geben. Wie die Gänsehaut auf unserem Arm kann ein zuckendes Auge eine viel tiefere Bedeutung haben. So wird angenommen, dass Augenzucken mit mystischen Kräften, dem Göttlichen oder dem Bösen in Verbindung steht. Dieses Phänomen kann daher sowohl gute als auch schlechte Omen ankündigen. Das hängt vor allem mit der Seite des zuckenden Auges zusammen. Humbug oder nicht, wir finden, es kann ja nicht schaden sich die Sache mal genauer anzusehen.

Dein linkes Auge zuckt

In indischen und nigerianischen Kulturen kündigt das Zucken des linken Auges Unheil oder Pech an. Wenn dies der Fall ist, solltest du besonders Acht auf dich geben. Es kann aber auch bedeuten, dass sich besonders schwierige oder herausfordernde Zeiten ankündigen. Auf den karibischen Inseln kündigt linkes Augenzucken schlechte Nachrichten an. Es könnte auch jemand, der dir nahesteht, in den Rücken fallen. Dies könnte zum Beispiel in Form von schlechter Nachrede passieren. Die Person könnte aber auch in Schwierigkeiten stecken und deine Hilfe benötigen. In Afrika kündigt das Zucken des linken Augenlides viele Tränen an.

In China hängt die Bedeutung sehr stark von der Tageszeit ab. Zuckt das Auge zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens, wirst du bald mit Problemen konfrontiert werden. Hingegen zwischen 9 und 11 Uhr darfst du bald mit einer netten Geste rechnen.

Dein rechtes Auge zuckt

Wenn dein rechtes Auge zuckt, dann ist in vielen Kulturen Grund zu Freude angesagt. Auf den karibischen Inseln und in Ägypten kündigt es gute Nachrichten an. So kann es sein, dass ein erfreuliches Ereignis eintrifft, oder sich ein lang ersehnter Besuch ankündigt. Möglicherweise bietet sich dir auch die Gelegenheit, dein Leben in eine positive Richtung zu lenken. In Form eines Umzugs oder des lang ersehnten Traumjobs.

In China hängt das Heil oder Unheil wieder stark von der Tageszeit ab. Zuckt dein Auge zwischen 7 und 11 Uhr morgens, dann solltest du es als Warnung betrachten, dass eine Verletzung in Form eines Unfalls im Raum steht. Augenzucken zwischen 19 und 22 Uhr kündigt eine glückliche Fügung an.