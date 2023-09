Traurige Nachrichten aus der TV-Welt. Billy Miller, bekannt aus Serien wie „General Hospital“ und „All My Children“ ist tot. Das gab sein Management nun bekannt. Der Schauspieler verstarb im Alter von nur 43 Jahren.

Fans und Kolleg:innen zeigen sich geschockt über den plötzlichen Verlust.

Billy Miller überraschend gestorben

Der US-Amerikaner Billy Miller galt als begnadeter und äußerst charismatischer Schauspieler. Schon früh in seiner Karriere zeigte Billy Miller sein außergewöhnliches Talent. Zunächst arbeitete er als Model, ergatterte 2007 dann seine erste große Rolle in der Serie „All My Children“. Danach war er in der Seifenoper „Schatten der Leidenschaft“ zu sehen. Von 2008 bis 2014 verkörperte er die Rolle des Billy Abbott und gewann mit seiner Präsenz schnell die Herzen der Zuschauer:innen. Seine Darbietung brachte ihm im Laufe seiner Karriere sogar drei Emmy Awards ein. Doch nun machen tragische Nachrichten von dem Schauspieler im Netz die Runde. Billy Miller ist verstorben!

Management: Schauspieler litt an Depressionen

Medienberichten zufolge verstarb der US-amerikanische Schauspieler am 15. September in seiner Heimat Texas – nur zwei Tage vor seinem 44. Geburtstag. Sein Tod wurde zunächst von Journalist Michael Fairman und dem Restaurant „The Belmont“ in Los Angeles, dessen Miteigentümer Miller war, verkündet. Inzwischen meldete sich nun aber auch das Team des Serienstars zu Wort. „Der Schauspieler kämpfte gegen manische Depressionen, als er starb“, teilt Millers Manager gegenüber dem US-Magazin Variety mit. Die Todesursache ist jedoch nicht bekannt. Billy Miller hinterlässt seine langjährige Partnerin, Model und Schauspielerin Kelly Monaco.

Trauer bei Fans und Kollegen

Unzählige Fans, Freunde und Schauspiel-Kollegen trauern auf X (früher Twitter) um den verstorbenen Emmy-Gewinner. Ein Fan schreibt zum Beispiel: „Was für ein Talent, viel zu früh gegangen“. Ein anderen kommentiert: „Die Fans werden noch viele Jahre lang über die Auftritte von Billy Miller sprechen … es hätte noch so viele mehr geben sollen. Beileid an seine Familie.“

We lost BILLY MILLER! It saddens me deeply! He was a very gifted actor! Amelia(Victoria) and I took him to dinner one evening while he was in tough negotiations, and I remember telling him to reconsider, because rarely is an actor given a part that describes him almost… — Eric Braeden (@EBraeden) September 18, 2023

Unter den Trauernden befindet sich auch „Schatten der Leidenschaft“-Co-Star Eric Braeden. „Wir haben Billy Miller verloren. Es macht mich zutiefst traurig! Er war ein sehr begabter Schauspieler!“, schreibt der 82-Jährige. Braeden erinnert sich aber nicht nur an seine schauspielerische Brillanz, sondern auch an seine warmherzige Persönlichkeit. „‚Billy Boy“ war nicht nur ein verdammt guter Schauspieler, sondern auch ein netter Mann. Möge er in Frieden ruhen“, so der Schauspieler.

Hilfe bei Depressionen

Depressionen sind eine ernst zu nehmende Krankheit. Solltest du Hilfe brauchen oder mit jemandem über deine aktuelle Situation sprechen wollen, gibt es kostenlose psychologische Beratungs-Hotlines, an die du dich anonym wenden kannst.

Telefonseelsorge

Tel.: 142 (Notruf), täglich 0–24 Uhr

Telefon-, E-Mail- und Chat-Beratung für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder Krisenzeiten.

Online unter www.telefonseelsorge.at.

Kinder- und Jugendliche

Die Website bittelebe richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche.

Online unter bittelebe.at.

Rat auf Draht

Tel.: 147 (Notruf), täglich 0-24 Uhr

Online unter www.rataufdraht.at.