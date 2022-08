Okay, wir kennen doch bestimmt alle Menschen, die sich viiiel zu sehr auf Sternzeichen fokussieren. Scheinbar gehört auch Jennifer Lopez zu ihnen. Denn in Hollywood breitet sich gerade das Gerücht aus, dass das Multitalent früher mal ihre Tänzer nach deren Tierkreiszeichen aussortiert haben soll.

Besonders ein Sternzeichen ist ihr hier bitter aufgestoßen …

Jennifer Lopez sortiert Tänzer aufgrund des Sternzeichens aus

Wie oft haben wir schon gehört, dass Partnerschaften, Arbeits-Beziehungen oder Freundschaften zwischen bestimmten Menschen einfach nicht möglich sind. Grund dafür soll deren Sternzeichen sein. Denn zwischen gewissen Tierkreiszeichen stimme die Chemie und somit auch die Harmonie nicht, wie es auch Astro-Kreisen heißt. Offenbar hat sich auch die gute J. Lo in diesem Thema verrannt. Denn sie soll früher mal sogar so weit gegangen sein, ihre Tänzer nach deren Sternzeichen auszusortieren.

Das hat jetzt die ehemalige „Glee“-Schauspielerin Heather Morris verraten. Im Podcast „Just Sayin'“ mit Justin Martindale plaudert sie jetzt ganz offen aus dem Nähkästchen. Die heute 35-Jährige war selbst mal professionelle Tänzerin und ist ihren Erzählungen zufolge auch schon mit Jennifer Lopez auf der Bühne gestanden. Einmal habe sie erlebt, dass sich Lopez nach einem unheimlich langen Tag voller Castings und Proben plötzlich für die Sternzeichen der jeweiligen Tänzer interessierte.

„Ich danke euch so sehr, ihr habt so hart gearbeitet“, so J. Lo angeblich. So weit, so gut. Doch dann soll sie folgendes gesagt haben: „Könnten jetzt bitte alle Jungfrauen [das Sternzeichen] die Hand heben?“. Danach habe Lopez, wie Heather weiter berichtet, ihrer Assistentin etwas zugeflüstert und all jenen, deren Tierkreiszeichen Jungfrau lautetet, gesagt: „Vielen Dank, dass ihr gekommen seid“. Und damit mussten diese Backgroundtänzer die Show verlassen.

Warum mag J. Lo das Sternzeichen Jungfrau nicht?

Natürlich stellen wir uns jetzt auch die Frage aller Fragen: Aus welchem Grund hat Jennifer Lopez eine derart große Abneigung gegen Jungfrauen? Sind sie zu kritisch? Zu ehrgeizig? Oder zu perfektionistisch? Sie selbst ist ein Löwe – also impulsiv, energisch und beharrlich. Möglicherweise prallen hier zwei Gegensätze aufeinander, die sich einfach nicht gerecht werden können.

Eine weitere Theorie: Ihr Ex-Mann Marc Anthony, mit dem sie von 2004 bis 2014 verheiratet war und aus deren Ehe die beiden Kinder Max und Emme entstanden ist, ist ebenfalls Jungfrau. Auf Social Media reagieren Fans der Ikone mit gemischten Gefühlen. Jemand schreibt: „Um J. Lo zu verteidigen; Jungfrauen neigen dazu, sich nichts von anderen sagen zu lassen, es sei denn, sie können ihre Sicht der Dinge teilen.“ Eine andere Person kontert: „Das ist so typisch Löwe. Ich als doppelte Jungfrau [auch im Aszendenten] wäre geschmeichelt, wenn sie Angst hat, aufgrund unseres Perfektionismus in den Schatten gestellt zu werden und uns daher einschüchtert.“

Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen …

Lasst ihr euch von Sternzeichen beeinflussen? Ja, ich nehm das ernst! Nein, das ist doch lächerlich.

