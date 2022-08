Ja, wir mussten auch dreimal nachlesen, als uns diese Geschichte untergekommen ist, aber sie ist tatsächlich wahr! Zu diesem kuriosen Polizeieinsatz kam es tatsächlich in Hamburg: Ein nackter Mann flüchtete vor den Beamten, nachdem er zuvor eine Frau bedroht, ihren Hund getreten und sie schließlich mit einer toten Möwe geschlagen hat. Besonders tragisch: den Vogel soll der Mann kurz davor noch getötet haben.

Polizei, Feuerwehr und Hubschrauber suchten den Flüchtigen schließlich.

Nackter Mann sorgt für Großeinsatz in Hamburg

Menschen sorgen immer wieder für Überraschungen. In Hamburg hatten es Beamte jetzt mit einem besonders schweren Härtefall zu tun. Denn ein Mann soll eine Fußgängerin in einem Park provoziert und schließlich auch bedroht haben. Wie aus dem Nichts hat der 41-Jährige die Frau belästigt und anschließend auf ihren Hund eingetreten. Danach ging er mit einer toten Möwe auf sie los und versetzte ihr mehrere Schläge mit dem Tier-Kadaver.

Als die Frau letztendlich die Polizei alarmierte, entblößte sich der Mann plötzlich vor ihr und ergriff danach die Flucht. Da die Beamten nicht wussten, wie gefährlich der Exhibitionist wirklich ist, rückten sie sicherheitshalber mit einem Großaufgebot an. Sogar ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Nackten. Schlussendlich führte ihn seine Flucht mitten in einen Badesee. Der Täter schwamm immer weiter hinaus und hoffte vermutlich, so einer Enthaftung zu entgehen.

Beamten stellten zwei Messer sicher

Doch auch in der Mitte des Sees gab es kein Entkommen, denn der Täter konnte schlussendlich aufgespürt werden. Feuerwehr und Polizei näherten sich dem Mann mit einem Boot. Doch dieser weigerte sich, einzusteigen und das Gewässer zu verlassen. Also mussten die Beamten zu ihm schwimmen und ihn aus dem See hieven. Bei einer Leibesvisitation fand man sogar zwei scharfe Messer, die dazu führten, dass der gewalttätige Mann noch an Ort und Stelle festgenommen wurde.

Doch damit nicht genug: Wie die Beamten dann herausfanden, soll der Täter die Möwe, mit der er die Frau geschlagen hat, zuvor auch brutal getötet haben. Aus welchem Grund er sich so verhalten hat und ob er möglicherweise unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden ist, muss jetzt geklärt werden. Die Frau und ihr Hund kamen glücklicherweise „nur“ mit einem Schock davon.