Kennt ihr das auch? Wenn man dieses eine Paar Schuhe aus der hintersten Ecke des Kleiderschranks anzieht, hört man einfach jeden Schritt. Sobald man auftritt, zieht man mit einem lauten, quietschenden Geräusch die Blicke auf sich.

Wieso aber quietschen manche Schuhe und was kann man dagegen tun?

Deswegen quietschen deine Schuhe

Wen man nicht gerade als Clown arbeitet, sind einem quietschende Schuhe meist unangenehm. Ob auf der Uni, in der Schule oder im Großraumbüro: Meistens ist einem die akustische Untermalung, die einen auf Schritt und Tritt verfolgt einfach unangenehm. Um etwas dagegen zu tun, sollte man aber zuerst herausfinden, wieso die Schuhe quietschen. Das geht auch ganz einfach: Am besten einem leeren Raum mit glattem Fußboden umherlaufen und Fuß dabei in alles Richtungen bewegen. Kommt das Geräusch von Außen, also beim Berühren des Bodens, liegt es entweder am Obermaterial des Schuhs oder an der äußeren Schuhsohle. Kommt das Geräusch vom Inneren des Schuhs, kann es an der Innensohle liegen.

Wir haben hier für euch 4 Tipps, wie ihr eure quietschenden Schuhe zum Schweigen bringt:

1. Innensohle quietscht: Mit Hygienesohle austauschen

Liegt das Quieken an der Innensohle, kann man die Sohle entweder ganz austauschen oder eine dünne Hygienesohle hinzufügen. Diese gibt es in jedem Schuhfachhandel. Wenn man sie unter die normale Einlegesohle gibt, hilft sie dabei, Feuchtigkeit zu absorbieren. Dadurch beugt man etwaigen Quietsch-Geräuschen vor.

2. Äußere Sohle quietscht: Sandpapier

Quietscht allerdings die Außensohle des Schuhs, kann man versuchen, die Sohle mit feinem Sandpapier abzureiben. Dabei sollte man aber sehr vorsichtig vorgehen, denn dadurch beschleunigt sich der Abnutzungsprozess der Sohle. Viel mehr kann man bei diesem Problem aber auch nicht machen. Generell sollte man beim Einkauf darauf achten, dass die Sohle aus hochwertigem Material ist. Denn minderwertige Sohlen quietschen eher. Doch gerade bei Sport- und Turnschuhen kommt man nicht an Gummisohlen vorbei. Sie soll dem Sportler nämlich ausreichend Grip geben. Wen das stört, der wird wohl nicht ohne Schleifpapier auskommen.

3. Obermaterial quietscht: Pflegöl

Macht das Obermaterial des Schuhs Geräusche, kann es mit einem Pflegeöl behandeln. Das macht das Material weicher. Beispielsweise bei hartem Leder könnte das dem Quietschen ein Ende setzen. Schuhe aus Echtleder neigen gerade am Anfang dazu am Oberleder zu quietschen. Wer nicht gleich am Schuh werkeln möchte, kann auch warten, bis die Schuhe eingelaufen sind. Meistens hören sie dann nämlich auf störende Geräusche von sich zu geben.

4. Nasse Schuhe quietschen: Zeitungspapier

Manchmal quietschen die Schuhe auch einfach nur, weil sie nass geworden sind. Hier kann man einfach versuchen, sie mit Zeitungspapier von innen zu trocknen. Zusätzlich kann man auch die Einlegesohle herausnehmen und separat trocknen lassen. Um zu verhindern, dass die Schuhe überhaupt feucht werden, kann man sie imprägnieren. Achtung: Zum Trocknen nicht auf die aufgedrehte Heizung legen.