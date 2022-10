Manchmal geschehen Dinge in unserem Leben, die einfach alles auf den Kopf stellen. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Das schlägt sich auch in unserer Person nieder. Denn wenn sich unsere Lebensbedingungen verändern, dann verändern wir uns auch selbst. Genau dies erwartet diese drei Sternzeichen bis Ende Oktober 2022.

Diese Tierkreiszeichen müssen mit Schlüsselmomenten rechnen, die demnächst stattfinden und sie prägen werden.

Krebs

Eigentlich ist der Krebs ein sehr ängstliches Sternzeichen. Veränderungen hasst er deshalb zutiefst. Doch in den nächsten zwei Wochen könnten unerwartete Ereignisse zu neuen Lebensbedingungen führen. Und genau diese Bedingungen könnten den Krebs auch dazu zwingen, aus seiner Komfortzone herauszutreten und einige Änderungen an seiner Persönlichkeit vorzunehmen – besonders, wenn es um seine vielen Ängste geht. Mit Ende Oktober 2022 kommt das Sternzeichen nicht mehr drumherum, sich ihnen zu stellen und sie endlich abzulegen. Plötzlich wirkt der Krebs viel offener und befreiter.

Löwe

In den letzten Monaten war der Löwe geprägt von großer Unsicherheit. Eigentlich strotzt er ja nur so vor Selbstbewusstsein. Doch das ist ihm seit Anfang des Jahres etwas abhandengekommen. Seitdem war die Suche nach seiner inneren Mitte sein größter Wunsch. Gute Nachrichten! Denn der dürfte sich jetzt bald erfüllen. Denn eine Begegnung mit einem besonderen Menschen wird ihn daran erinnern, wie unbeschwert und ausgeglichen er einmal war. Nach dem Treffen wird das Sternzeichen plötzlich wieder voller Leben sein und nur so vor Energie strotzen.

Skorpion

Lange war der Skorpion auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Doch irgendwie schien in der letzten Zeit nichts spannend genug zu sein, weshalb der Skorpion lange regelrecht demotiviert und ziellos wirkte. Neue berufliche Möglichkeiten werden ihm eröffnet, die ihn aus seinem Loch wieder herausziehen. Diese geht er mit neuem Tatendrang an und ist beflügelt von unzähligen Ideen, die alle gut bei seinen Vorgesetzten ankommen. Manchmal dauert es nun mal ein bisschen, bis sich etwas in unserem Umfeld verändert. Es braucht nur ein wenig Geduld.