Ist man erst einmal so richtig verliebt, möchte man, dass der Partner glücklich ist. Einige zeigen das mit kleinen Gesten im Alltag oder süßen Textnachrichten. Andere wiederum gehen ein Schritt weiter. Denn es gibt Sternzeichen, die einfach alles für ihre Beziehung tun würden. Egal, was der Partner verlangt oder auch nicht verlangt: Sie würden wirklich weit für ihn gehen.

Ob es sich dabei um einen Umzug in eine fremde Stadt handelt oder den Kontakt mit Freunden abbrechen. Diese 3 Sternzeichen würden alles tun, um ihren Partner glücklich zu machen:

Löwe

Der Löwe ist eine besonders kämpferisches Sternzeichen. Das kommt vor allem in seinen Beziehungen zum Vorschein. Denn dann stellt der sonst so egozentrische Löwe all seine Bedürfnisse hinten an. Zumindest am Anfang einer Beziehung ist sie das Wichtigste im Leben des Löwen. Mit großen Gesten und Liebesbeweisen überhäuft er seinen Partner. Wenn es um die Freizeitplanung geht, lässt er seinem Liebsten auch gerne den Vortritt. Dieser darf entscheiden, wo es hingeht. Der Löwe freut sich aber auch, wenn seine Liebesmühen gewürdigt werden und auch er einmal seinen großen Auftritt bekommt.

Waage

Die Waage ist eine echte Romantikerin. Gerade, wenn sie verliebt ist, verliert sie sich gerne in Hollywood-reifen Tagträumen und Fantasien. Deswegen jagt in ihrer Beziehung ein romantisches Erlebnis das andere. Denn die Waage möchte unbedingt, dass sich ihr Partner wertgeschätzt und geliebt fühlt. Das Sternzeichen gibt sich besonders viel Mühe, die Romantik in ihrer Partnerschaft für lange Zeit aufrechtzuerhalten. Es kann nämlich nur schwer ertragen, wenn andere enttäuscht von einem sind.

Widder

Für die Liebe in ein komplett fremdes Land ziehen und eine neue Sprache lernen? Kein Problem für den Widder. Das sonst so sture Sternzeichen verzichtet gerne auf alles, wenn es erst einmal richtig verliebt ist. Ist es in einer Beziehung, dann ist der Partner die wichtigste Person in seinem Leben. Dabei vernachlässigt der Widder aber auch gerne einmal seine Freunde, was er vielleicht nicht tun sollte. Außerdem überlegt sich das romantische Sternzeichen gerne kreative und romantische Geschenke für seine Herzensdame oder seinen Herzensmann.