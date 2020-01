Man sagt, in der Liebe ist alles erlaubt. Selbst, wenn man einer anderen Person den Partner ausspannt. Zumindest können das ein paar Menschen besonders gut.

Dabei handelt es sich um diese drei Sternzeichen. Denn sie spannen dir besonders gerne den Partner aus.

1. Skorpion

Der Skorpion ist leidenschaftlich und immer auf sein Ziel fokussiert. Wenn er etwas haben möchte, dann tut er alles dafür, um es auch zu bekommen. Egal, ob er dadurch moralisch falsch handelt. Somit kann es passieren, dass der Skorpion jemandem den Partner ausspannt.

2. Zwilling

Der Zwilling kann sich zwar nicht festlegen, verliebt sich dennoch ständig neu. Seine Liebe hält nicht lange, dafür ist sie wahnsinnig intensiv. Für eine kurze Zeit würde er alles tun, um sein Objekt der Begierde zu bekommen. Selbst, wenn diese Person mit jemandem liiert ist. Solange er an sein Ziel kommt, spielt er unfair.

3. Wassermann

Dem Wassermann ist nichts wichtiger als er selbst. Außerdem liebt er das Spiel. Er möchte stets das haben, was er nicht haben kann. Daher sieht er in Menschen, die vergeben sind, die perfekte Herausforderung. Aber ihm geht es nur darum, am Ende sein Objekt der Begierde ausgespannt zu haben. Nicht darum, echte Gefühle für sein Gegenüber zu hegen.