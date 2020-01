Niemand streitet gerne. Genau deswegen versuchen viele, einen Konflikt zu vermeiden. Dennoch gibt es Menschen, bei denen es fast so wirkt, als würden sie sich in einer Konfrontation besonders wohlfühlen.

Wir haben für euch die drei Sternzeichen herausgefunden, die einfach jeden Streit gewinnen.

1. Stier

Man weiß, dass der Stier ein besonders stures Sternzeichen ist. Für viele seiner Mitmenschen kann das sehr anstrengend sein. Besonders, wenn der Stier seine Sturheit heranzieht, um in einem Streit zu gewinnen. Er behaart einfach so lange auf den Dingen, die er sagt, bis sein Gegenüber nachgibt. Meist funktioniert es auch.

2. Skorpion

Die leidenschaftliche Art des Skorpions bringt ihn dazu, seinen Standpunkt zu vertreten – egal, was passiert. In einem Streit hat er immer das letzte Wort. Er weiß genau, was er sagen muss, um sein Gegenüber zu verunsichern. Deshalb gibt es auch keine Auseinandersetzungen, die er nicht gewinnt.

3. Jungfrau

Da die Jungfrau sehr perfektionistisch ist, ist sie stets perfekt auf einen Streit vorbereitet. Alles, was ihr an den Kopf geworden wird, kann sie kontern. Mit der Jungfrau sollte man sich besser nicht anlegen. Denn sie greift zu Registern, von denen man noch nicht einmal wusste.