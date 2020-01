Der schönste Tag im Leben steht demnächst bei dir an (oder du träumst schon lange davon)? Dann steckst du vermutlich schon Hals über Kopf in der Hochzeitsplanung. Auf der Suche nach Location, Kleid, Essen, Musik, Fotograf, … (der großen Liebe? :D) kommt die Planung der Flitterwochen meistens zu kurz. Nach all dem Hochzeitstrubel sollten aber gerade die nicht vergessen werden – schließlich ist das eure erste Reise als Ehepaar! Damit eure Flitterwochen ein unvergessliches Erlebnis werden haben wir euch die Topdestinations zusammengestellt – da ist für jeden Geschmack was dabei!

1. Costa Rica

Bevor es los geht müsst ihr euch natürlich überlegen, was euch wichtig ist. Romantische Zweisamkeit am Strand oder doch lieber Action und Adrenalin? Wollt ihr innerhalb Europas bleiben oder zieht es euch auf einen anderen Kontinent? Sommer oder Winter? Stadt oder Land? Ja ihr habt die Qual der Wahl. Für alle, die sich nicht entscheiden können oder wollen eignet sich zum Beispiel Costa Rica. Action und Romantik gleichzeitig! Beim Sonnenbaden an Tatumständen entspannt ihr und abenteuerliche Aktivitäten wie eine Wanderung durch mystische Nebelwälder, eine Nacht in einer Dschungel-Lodge oder ein Surf Kurs schweißen euch noch mehr zusammen.

Atanas Malamov / Unsplash

2. Vietnam

Vietnam verspricht ebenfalls Abwechslung und zählt zu den Top-Reisezielen für frisch verheiratete Pärchen. Bei idyllischen Wanderungen durch die Reisterrassen Sapas lässt sich die Natur bestaunen. Die Städte laden ein, in die Kultur des Landes einzutauchen und bieten allerlei kulinarische Köstlichkeiten an. Wie wäre es beispielsweise mit einem Kochkurs? Entspannen könnt ihr dann auf einsamen Inseln die Romantik pur versprechen. Klingt vielversprechend? Dann schaut euch mal bei WeDesignTrips um. Hier erfahrt ihr alles zu den Flitterwochen Trends des Jahres und könnt euch eure maßgeschneiderte Reise von Experten zusammenstellen lassen. Wie das funktioniert? Mit ein paar Klicks! Ihr gebt eure Traumdestination und persönliche Wünsche an. Lokale Reiseexperten erstellen euch dann ein Angebot an dem ihr selbstverständlich Änderungen vornehmen könnt – bis ihr zu 100% zufrieden seid. Vorteil von WeDesignTrips: hier arbeiten über 100 lokale Reiseexperten zusammen die die besten Insider Tipps für euch bereithalten und bezahlt wird erst, wenn das Endergebnis steht.

3. Island

Für alle Naturfreaks ist Island das ideale Flitterwochen Ziel. Hier erwarten euch atemberaubende Naturspektakel wie gigantische Wasserfälle und Wanderungen über endlos scheinende Gletscher. Eine Verschnaufpause gönnt ihr euch in entspannenden heißen Quellen. In kuscheligen Ferienhäusern lässt es sich am besten übernachten, die garantieren romantische Zweisamkeit. Ein weiterer Pluspunkt ist, ihr müsst nicht ewig lang fliegen und wer zwischen September und April anreist erhascht mit etwas Glück einen Blick auf die Nordlichter.

Kym Ellis / Unsplash

4. Marokko

Noch eine Trenddestination für Flitterwochen ist Marokko – nicht nur für Fans von 1001 Nacht. An den malerischen Küsten lässt es sich entspannen nachdem ihr durch die Weiten der Wüste gewandert seid. Für Abwechslung sorgen Ausflüge in die ehemaligen Königsstädte, deren wunderschöne Architektur sich bewundern lässt. Kulinarisch könnt ihr euch hier auch mit leckeren lokalen Speisen verwöhnen lassen. Die beste Reisezeit um die Flitterwochen in Marokko zu verbringen ist entweder Januar bis April oder September bis Dezember.