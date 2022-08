Auf ein Comeback haben Britney Spears Fans lange gewartet und jetzt ist es so weit. Jetzt dürfen sie sich freuen, denn ihre neue gemeinsame Single „Hold Me Closer“ mit Elton John ist jetzt endlich da.

Ganze sechs Jahre mussten Fans auf neue Musik von der Sängerin warten.

„Hold me Closer“ von Britney Spears & Elton John released

Lange brodelte die Gerüchteküche über eine Zusammenarbeit zwischen Elton John und der „Toxic“-Interpretin. Vor knapp zwei Wochen bestätigte Britney ihr musikalisches Comeback. Und dieses Comeback feiert sie mit niemand geringerem als der Pop-Legende. Auch sie selbst kann ihr Glück kaum fassen, dass sie wieder neue Musik releasen kann. Auf Twitter schreibt sie: „Okie dokie … mein erster Song seit 6 Jahren! Es ist schon verdammt cool, dass ich mit einem der legendärsten Männer unserer Zeit singe! Ich bin irgendwie überwältigt. Es ist eine große Sache für mich!“

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!! — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022

In einem Interview mit Billboard gab Elton John Einblicke in die Zusammenarbeit mit der Sängerin: „Sie war so lange weg – da ist eine Menge Angst, weil sie so oft betrogen wurde und sie so lange nicht mehr offiziell in der Öffentlichkeit stand“, so der Sänger. „Wir haben ihr während des ganzen Prozesses die Hand gehalten und ihr versichert, dass alles gut werden wird“, fügte er hinzu.

Neben Elton äußerte sie auch Produzent, Andrew Watt, im Billboard Interview zu Britneys Interpretation des Songs. „Sie hat sich stimmlich wirklich ins Zeug gelegt. Manchmal ist das Beste, was man als Produzent tun kann, nichts zu sagen, also habe ich sie einfach ihr Ding machen lassen. Sie ist so gut darin, zu wissen, wann sie den richtigen Take hat. Sie hat die komplette Kontrolle übernommen.“

Hier könnt ihr in den Song reinhören:

Lange musikalische Pause

Britneys letztes Album „Glory“ erschien im Jahr 2016. Das ist jetzt nun fast sechs Jahre her. Ihre Fans freuen sich deshalb umso mehr, dass die Sängerin nach der jahrelangen Vormundschaft ihres Vaters wieder selbst in der Musikszene Fuß fassen will. Mit „Hold me Closer“ hat sie jetzt den ersten Schritt gewagt. Und das war womöglich nur der Anfang. Jetzt bleibt nur mehr die Frage, wann wir ein neues Album erwarten dürfen!