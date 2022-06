Wir alle kennen es: Es ist 11:45 Uhr und der Magen knurrt, aber was soll es diesmal werden? Wir stehen vor dem Kühlregal, schlendern unbeeindruckt am Schnellimbiss vorbei, nichts spricht uns so wirklich an… Nicht mit uns! Wir zeigen dir die besten Tipps, Tricks und Trends für eine gesunde Mittagspause – Gerichte die (mit etwas Vorbereitung) schnell zubereitet sind und soooo gut schmecken!

Knackig ist nicht nur mein Salat

Klingt klischeehaft, ist und bleibt aber das beste Mittagessen: Ja, die Rede ist von Salat! Er liegt nicht schwer im Magen und ist so vielfältig! Die Grundzutaten variieren nach Saison – Kohl und Karotte gibt’s im Winter, Gurken und Tomaten dürfen im Sommer nicht fehlen. Der Grund, warum Salat für uns immer besonders ist und wir ihn ohne Probleme sieben Tage die Woche essen können, sind die Extras: Mozzarella, Feta, Falafel oder saisonales Obst wie Erdbeeren, Birnen, Trauben und Nektarinen. Für alle Eiligen unter euch: Letzteres lässt sich übrigens auch toll in einen Smoothie vermixen – eine Vitaminbombe zum Schlürfen!

Alles Tipptopp?

Irgendetwas fehlt.. Denkst du dir nicht auch manchmal, wenn du vor deinem halbfertigen Lunch stehst und dich fragst, was das gewisse Etwas auf deinem Salat oder deiner Pasta wär? Dann solltest du unbedingt das neue Salat-Topping und das Gemüse-Topping von SONNENTOR ausprobieren! Selbstverständlich wurden sie aus den besten Zutaten zusammengestellt, biologisch und vielfältig: Samen sorgen für den richtigen Biss, Kräuter verleihen einen intensiven Geschmack, Früchte schaffen eine fruchtige Note und Blüten sind echte Hingucker! Für die richtige Würze streuen wir noch eine Prise Pyramidensalz auf das Lieblingsgericht et voilà, alles tipptopp!

Bild: SONNENTOR / Toppingselektion

„Vegourmet„: Gemüse ist das neue Steak

Essen ist etwas Herrliches, findest du nicht auch? Noch besser schmeckt es allerdings mit einem guten Gewissen! Denn in 2022 soll es nicht nur gut schmecken, es soll auch gut für Mensch und Umwelt sein und obendrein Spaß machen! Nachhaltigkeit bedeutet gleichzeitig bewusster Konsum und weniger Fleisch auf dem Menüplan. Das kommt uns gerade in der Mittagspause zu Gute, da Fleischgerichte schnell mal schwer im Magen liegen und müde machen. Wir sind für mehr Gemüse am Speiseplan: „Vegourmet“ steht für less meat more plants, wenn es dann auch noch nachhaltig und unverpackt ist kommt der Begriff „Real Omnivore“ ins Spiel!

Gut vorbereitet ist die halbe Arbeit getan

Damit es zu Mittag extra zügig geht, müssen wir wohl etwas Vorarbeit leisten.. Wenn wir uns am Vorabend etwas Gemüse ins Backrohr werfen, die Pastasoße köcheln lassen oder ein paar Bratkartoffeln anbrutzeln, dann brauchen wir in der Mittagspause nur mehr um ein paar frische Zutaten ergänzen und haben ein frisches, leckeres Gericht! Klar, bereits am Vortag zu wissen, worauf man am nächsten Tag Lust hat, kann eine Challenge sein, gleichzeitig spart es aber Zeit, Geld und unnötige Kalorien von Fertiggerichten.

Liefern statt kochen

Manchmal muss es einfach schnell gehen, soll unkompliziert oder etwas Exotisches sein, was wir uns selbst selten bis gar nie zubereiten. Zum Glück gibt es mittlerweile ein große Auswahl an Lieferdiensten, die uns tagtäglich mit frischen Gerichten versorgen. Ob ausländische Küche, aufwendige Salate oder ganz klassisch eine Pizza: Manchmal haben wir einfach Lust drauf und das ist gut so! Unser Tipp, entscheide dich für frische und leichte Gerichte und wenn du nur ab und zu etwas bestellst, ist es immer etwas Besonderes und schmeckt umso besser!

