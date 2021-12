Wir haben gute Neuigkeiten für alle „Haus des Geldes“-Fans! Zwar ist keine 6. Staffel geplant, ABER es wird ein Spin-Off geben. Und dieses soll sich ganz um den ehemaligen Anführer der Bande Berlin drehen.

Da Berlin bereits einen spektakulären Serientod gestorben ist, handelt es sich bei dem Spin-Off um ein Prequel.

„Haus des Geldes“-Spin-Off mit Berlin geplant

Am 3. Dezember ist es so weit. Dann müssen wir uns endgültig von den Geiselnehmern in den roten Overalls verabschieden. Denn nach „Haus des Geldes“-Staffel 5 ist laut Machern definitiv keine weitere Staffel mehr geplant. Dafür erfüllt Netflix seinen Fans nun den wohl größten Wunsch. Die beliebte Figur Berlin (Pedro Alonso) bekommt ein eigenes Spin-Off mit dem Codenamen „Berlin: A New Series“.

Ja, es kommt tatsächlich eine neue Serie, die im „Haus des Geldes“-Universum spielen wird. Wie Fans des Netflix-Hits sicherlich wissen, hat sich Berlin am Ende der 2. Staffel geopfert und wurde von Kugeln durchbohrt. Er war zwar dank regelmäßigen Rückblenden nie ganz weg, aber viele Fans trauern noch immer über sein Ableben. Sogar der Autor der Serie Javier Gómez Santander erklärte, dass er Berlins Serientod immer noch bereut. Hätte man damals schon gewusst, dass es die Serie auf fünf Staffeln bringt, wäre man vermutlich anders mit dem Charakter umgegangen. Der Macher will nun wohl seinen „Fehler“ durch das Spin-Off wiedergutmachen. Immerhin zählt Berlin sicher zu den komplexesten Charakteren der Serien.

Was wir bereits zur Ableger-Serie wissen

Einige Fans hofften nun sogar auf eine plötzliche Auferstehung des Charakters. Von den Machern wurde aber bereits bestätigt, dass Berlin auch tatsächlich tot bleibt. Deshalb wird die neue Spin-off-Serie die Vorgeschichte von Berlin erzählen. Es handelt sich also um ein Prequel. Der Ableger wird 2023 bei Netflix starten. Ob wir auch andere bekannte Gesichter aus der Hauptserie zu sehen bekommen, steht aber noch nicht fest.

Es ist also noch Warten angesagt. Zum Glück kommen aber diesen Freitag die neuen Folgen der finalen Staffel von „Haus des Geldes“. Dann erfahren wir endlich wie das Abenteuer rund um Professor, Denver und Co. ausgeht.

Übrigens wird derzeit auch an einem südkoreanischen Remake von „Haus des Geldes“ gearbeitet. Darin wird Berlin von Park Hae-soo gespielt, der in Squid Game als Investment-Bänker Sang-woo zu sehen war.