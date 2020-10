In Peru wurde jetzt eine 37 Meter lange Zeichnung in Form einer Katze entdeckt. Und zwar eingeritzt in den Boden. Die Katzen-Zeichnung soll ungefähr 2.000 Jahre alt sein.

Sie ist offenbar ein Teil der berühmten Nazca-Linien.

Uralte Katzen-Zeichnung in der Erde entdeckt

In Peru entdeckte man nun eine riesige Katzen-Zeichnung im Boden. Die 37 Meter lange Zeichnung soll bereits 2.000 Jahre alt sein. Die Entdeckung der Zeichnung sei während Wartungsarbeiten an einem beliebten Touristenort in der Region Pampa de Jumana gemacht worden, berichtet unter anderem CNN. Nach und nach legten Archäologen das gesamte Kunstwerk frei. Laut Angaben des peruanischen Kulturministeriums lässt der Stil der Zeichnung vermuten, dass sie zwischen 200 vor und 100 vor Christus entstanden ist. Dieser Fund sei außergewöhnlich, denn eigentlich sollte die Katzen-Zeichnung schon längst verblasst sein, so die Archäologen.

It forms part of the Nazca Lines: a collection of hundreds of mysterious artworks etched onto a plateau 250 miles south of Lima. Gepostet von CNN am Montag, 19. Oktober 2020

Katzen-Zeichnung ist ein Teil der Nazca-Linien

Diese Zeichnung ist laut den Forschern ein Teil der berühmten Nazca-Linien. Das sind nur aus der Luft sichtbare Bodenzeichnungen, die in der Wüste bei Nazca und Palpa gefunden wurden. Unter anderem dargestellt sind Tiere, Menschen und Pflanzen, sowie geometrische Figuren. Im vergangenen Jahrhundert entdeckten Wissenschaftler mehrere solcher Zeichnungen, darunter auch Darstellungen eines Kolibris, eines Affen und eines Pelikans.