Na endlich: Kim Kardashian hat ihre Beziehung mit Pete Davidson jetzt ganz offiziell Insta-official gemacht. Das It-Girl teilte eine Reihe von Fotos auf Instagram. Darauf zu sehen ist auch ein süßes Pärchenfoto der beiden Lovebirds.

Kims Instagram-Fans brachte das gemeinsame Bild zum Ausrasten!

Kim Kardashian macht Beziehung Insta-official

Normalerweise teilt Kim Kardashian so ziemlich alles mit ihren Instagram-Followern. Wann sie aufsteht, Sport macht, sich ankleidet, auf Urlaub fährt, das Leben mit ihren Kindern usw. Doch bei einer Sache hat sich die 41-Jährige in letzter Zeit sehr bedeckt gehalten: Ihre Beziehung. Nahezu jeder wusste zwar, dass Kim und Comedian Pete Davidson seit geraumer Zeit ein Paar sind. Aber so richtige Beweise – und damit meinen wir cute Fotos auf Social Media, die die beiden selbst gepostet haben – gab es bisher noch nicht.

Doch jetzt überrascht das It-Girl mit einer Reihe an Fotos, die sie auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Darauf zu sehen: Kim und Pete, top gestylt! Auf einem der Bilder sitzen beide am Boden (zweiter Slide) und sind kurz davor, sich zu küssen. Die 41-Jährige schreibt dazu: „Wessen Auto nehmen wir heute Abend?“. Auf einem weiteren Pic (vierter Slide) sind die beiden als richtig glückliches Paar zu sehen!

Fans flippen aus

Dieser Liebesbeweis ist das, worauf nahezu alle Fans von Kim und Pete gewartet haben. Nach gerade mal elf Stunden zählt es bereits mehr als vier Millionen Likes. Fans kommentieren mit Jubelausrufen, wie: „Das ist der Content, auf den wir alle gewartet haben!“ oder „Sie ist gerade dabei, das Internet zu brechen.“

Und auch Kims prominente Follower können ihre Begeisterung darüber, dass sich die Unternehmerin endlich mit ihrem neuen Freund zeigt, nicht zurückhalten. Ihre Schwester Khloe Kardashian schreibt etwa: „Ich liebe das“. Auch It-Girl Paris Hilton, die italienische Bloggerin Chiara Ferragni und der Unternehmer Simon Huck freuen sich mit Kim. „Da ist er endlich“, schwärmt der 38-Jährige und fügt ein Herz-Emoji hinzu.