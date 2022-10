Diese Patientin schockierte sogar die Augenärztin. Denn eine Frau in Amerika hatte 23 Kontaktlinsen im Auge vergessen. Das Video von der Entfernung geht jetzt viral.

Aber dieses Video ist wirklich nichts für empfindliche Augen!

70-jährige Frau kommt mit starken Schmerzen zu Augenärztin

Welche:r Kontaktlinsenträger:in kennt es nicht. Es ist spät abends und eigentlich höchste Zeit, die Kontaktlinsen rauszugeben. Aber auf der To Do Liste steht noch so viel. Und fernsehen mit Brille ist einfach auch nicht immer die beste Option. Also landet man mit den Kontaktlinsen auf der Couch – und wacht ein paar Stunden später mit ziemlich gereizten Augen wieder auf.

Aber während unsereins dann schnell ins Bad flüchtet, um die Kontaktlinsen zu entfernen, setzte eine Frau aus Amerika wohl lieber auf das Motto: Augen zu und durch. Denn wie ein virales Video derzeit zeigt, hatte die Frau 23 Kontaktlinsen in ihrem Auge vergessen.

23 Kontaktlinsen im Auge vergessen

Entdeckt wurden die Kontaktlinsen übrigens von Dr. Katerina Kurteeva. Denn die Patientin kam eigentlich mit anderen Beschwerden zu der Augenärztin. Die 70-jährige Frau war sich sicher, dass sie etwas im Auge hatte, dass sie einfach nicht rausbekam. Von 23 Kontaktlinsen sprach sie allerdings nicht.

Zusätzlich sah die Frau auch ein bisschen verschwommen, doch die Schmerzen waren für sie der Hauptgrund für den Besuch, wie die Ärztin sich in einem Gespräch mit „Insider“ erinnert. „Ich überlegte sofort, was es sein könnte: ein Stück einer zerbrochenen Kontaktlinse, ein Kratzer auf der Hornhaut, eine Infektion, eine Wimper oder Make-up-Reste. Ich würde es erst dann mit Sicherheit wissen, wenn ich die Untersuchung durchgeführt hätte“, erzählt sie.

Tja und diese Untersuchung enthüllte dann die vergessenen Linsen. Denn nachdem die Untersuchung der Hornhaut ergebnislos war und die Ärztin keine Kratzer entdecken konnte, machte sie sich auf die Suche nach anderen Ursachen – und wurde schnell fündig.

Den Moment, in dem sie die Kontaktlinsen schließlich entdeckt, hält sie in einem Video fest.

„In fast 20 Jahren Praxis hatte ich so etwas noch nie gesehen.“

„Als ich die Patientin bat, wieder nach unten zu schauen, konnte ich einen riesigen, dunkelvioletten Klecks Kontaktlinsen sehen, der an ihrem Auge klebte. Es sah fast wie eine zweite Pupille aus“, erzählt sie. Mit einem Wattestäbchen zieht die Ärztin dann die Kontaktlinsen hervor. Eine nach der anderen rutscht hinunter und enthüllt, warum die 70-Jährige solche Schmerzen hatte.

„Einige von ihnen waren gelb, andere hellblau, denn während die natürliche Farbe einer Kontaktlinse hellblau ist, hatte das Mittel, das ich ihr zur Untersuchung in die Augen gab, einige der Linsen gelb gefärbt“, erzählt die Ärztin. „In fast 20 Jahren Praxis hatte ich so etwas noch nie gesehen.“

Keine Folgeschäden

Doch für die Patientin geht es noch einmal gut aus. Denn nachdem die 23 Kontaktlinsen entfernt werden können, geht es ihr schon deutlich besser. Sie brauchte nur entzündungshemmende Tropfen, bleibende Schäden am Auge soll es keine geben.

„Diese Patientin hatte großes Glück – sie hätte ihre Sehkraft verlieren, sich die Hornhaut aufkratzen oder eine Infektion bekommen können“, betont Dr. Kurteeva. „Ich habe sie angefleht, keine Kontaktlinsen mehr zu tragen und ihren Augen eine Pause zu gönnen, aber sie hat sie sofort wieder getragen. Ich sah sie einen Monat nach der Untersuchung, und es ging ihr wirklich gut, sie fühlte sich viel wohler und sah klar.“

Video von Kontaktlinsen-Entfernung geht viral

Wie die Frau die Kontaktlinsen übrigens vergessen konnte, ist nicht ganz klar. Die Augenärztin betont jedoch, dass die 70-Jährige seit zwei Jahren nicht mehr in der Praxis war und durch das jahrzehntelange Tragen von Kontaktlinsen eventuell einfach desensibilisiert war.

Mit dem Video von der Entfernung will die Ärztin jetzt aber darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, die Kontaktlinsen wirklich IMMER wieder rauszunehmen. Eine Warnung, die direkter wohl kaum nicht sein könnte – und auch klappt. Denn fast drei Millionen Menschen haben das Video auf Instagram mittlerweile gesehen. Und in den Kommentaren ist das Entsetzen über den Fall groß! „Es sieht so aus, als hätte sie noch ein zusätzliches Auge oben“, schreibt ein User, während viele andere einfach ungläubig und „mit offener Kinnlade“ zusehen.