Das Tiroler Model Greta Elisa Hofer gilt in der Modebranche gerade als absolute Durchstarterin. Zwischen tausenden Models konnte sie sich vergangenes Jahr als Gesicht für Prada durchsetzen – seither lebt die 20-Jährige ihren absoluten Traum.

Auch wir feiern den Look der jungen Österreicherin, deren Markenzeichen ihr Kurzhaarschnitt, ihre weichen Gesichtszüge und ihre stechend blauen Augen sind. Darum gibt’s hier ein „missNachegstylt“ in der Greta-Edition – inklusive Gewinnspiel!

Greta Elisa Hofer: So geht ihr Look

Gretas Outfit-Choices sind vor allem eines: leger und gemütlich. Genau das, was wir gerade jetzt im Herbst so lieben. Comfy-Looks mit dem gewissen Style-Faktor. Ihre Favorite-Pieces: weite Hosen, Cargo-Pants und Crop-Tops, aufgepept mit verspielten Accessoires, wie etwa trendigen Sonnenbrillen, und weiten Trenchcoats oder Lederjacken. Das Model liebt es übrigens, Secondhand und Vintage zu shoppen – Nachhaltigkeit ist ihr besonders wichtig.

Wir haben euch die coolsten Teile im „Greta Elisa Hofer“-Style rausgesucht

Eine Cargo-Pant gehört definitiv in euren Kleiderschrank, wenn ihr den Look des Tiroler Models nachstylen wollt:

Kombiniert mit einem schlichten Crop-Top, wirkt der Style richtig lässig:

Aufgepeppt wird der Look mit einem coolen Trenchcoat oder einer Lederjacke im Vintage-Style:

Und richtig perfekt wird das Outfit mit einer stylischen Sonnenbrille als Eyecatcher:

Ganz zum Schluss dürfen ein Paar weiße Sneaker nicht fehlen:

Greta in Jacquemus für Vöslauer

Das Model ist außerdem das aktuelle Gesicht der Vöslauer-Kampagne „Team Vöslauer“ – mit der junge Menschen dazu inspiriert werden sollen, nachhaltiger zu leben. Und da darf natürlich auch Nachhaltigkeitsbotschafterin der Fashion Branche, Elisa Greta Hofer, im Team Vöslauer nicht fehlen.

In der aktuellen Kampagne trägt Elisa übrigens das „La Robe Perou“ Wool Maxi Dress von Jacquemus – ein weiterer cooler Look, den wir absolut feiern! Und hier die Good News: Ihr könnt das Wollkleid gerade auf unserem Instagram-Account gewinnen! Einfach Post liken & kommentieren – die Gewinnerin wird per DM kontaktiert. Hier geht’s zum Gewinnspiel – Viel Glück!