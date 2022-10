Es gibt traurige Nachrichten aus dem „Harry Potter“-Universum. Der „Hagrid“-Darsteller Robbie Coltrane ist Freitagabend im Alter von 72 Jahren gestorben.

Fans und Schauspiel-Kolleg*innen trauern um den Schauspieler.

Robbie Coltrane ist tot

„Hogwarts ist nicht Hogwarts ohne dich“. Mit diesem Zitat aus „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ verabschieden sich die Fans von dem „Hagrid“-Darsteller. Der 72-jährige Schauspieler starb am Freitagabend in einem Krankenhaus in der schottischen Stadt Falkirk, wie seine Agentin Belinda Wright bestätigte. Die Todesursache ist nicht bekannt. Doch der gebürtige Schotte soll schon länger gesundheitlich angeschlagen sein. Er litt unter anderem an Arthrose, weshalb er in der Vergangenheit immer wieder auf einen Rollstuhl oder Gehstock angewiesen war.

Neben seiner Rolle in der „Harry Potter“-Reihe war er unter anderem als Edward Fitzgerald in „Für alle Fälle Fitz“ zu sehen. In den Jahren 1995 und 1999 spielte er in den „James Bond“-Filmen „Golden Eye“ und „Die Welt ist nicht genug“. Für seine Agentin war Robbie ein „einzigartiges Talent“. Er wäre nicht nur ein wunderbarer Schauspieler gewesen, sondern auch „brillant witzig, und nachdem ich 40 Jahre lang stolz darauf war, sein Agentin zu sein, werde ich ihn vermissen.“

Fans trauern um den „Hagrid“-Darsteller

Auch „Harry Potter“-Autorin J.K.Rowling würdigte den „Harry Potter“-Darsteller in einem Tweet und bezeichnet ihn darin als „unglaubliches Talent, ein absolutes Unikat“. „Ich schätze mich mehr als glücklich, ihn gekannt zu haben, mit ihm gearbeitet zu haben, und mich mit ihm kaputt gelacht zu haben“, schreibt sie weiter.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022

Auch Emma Watson verabschiedet sich mit einem emotionalen Posting in ihrer Instagram-Story von Robbie. „Ruhe in Frieden, Robbie Coltrane. Robbie war der lustigste Onkel, den ich je hatte“, so Emma. „Sein Talent war so immens, dass es Sinn machte, dass er einen Riesen spielte – er konnte jeden Raum mit seiner Brillanz füllen“, schreibt sie weiter. „Wenn ich jemals so nett sein darf, wie du es zu mir am Filmset warst, verspreche ich, dass ich es in deinem Namen und Gedenken tun werde. Ich werde deine Liebenswürdigkeit, deine Spitznamen, deine Wärme, dein Lachen und deine Umarmungen wirklich vermissen. Du hast uns zu einer Familie gemacht.“



Bild: emmawatson/ Instagram

Der „Rubeus Hagrid“-Schauspieler hatte eine riesige Fangemeinde. Kein Wunder, dass er auch noch Jahre nach dem letzten „Harry Potter“-Film einen wöchentlichen Strom an Fanbriefen bekommen hat. Seine Fans werden den liebenswürdigen Riesen auf jeden Fall vermissen.