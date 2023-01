Der fünfte Tag im Dschungelcamp bringt einige neue Lästereien und jede Menge offene Fragen. Denn was war nochmal der große Hit von Costa Cordalis? Und wirft RTL wirklich mit Fröschen?

Es gibt einiges zu besprechen!

Dschungelcamp 2023: Claudia und Verena schießen gegen Cecilia

Die „Münchner Zickeria“ – aka Claudia und Verena – versammelt sich an Tag fünf einmal mehr, um gegen alle zu lästern, die beim Gespräch nicht in Hörweite sind.. also ALLE. Dieses Mal haben sie beim Zähneputzen aber nur eine im Visier: Cecilia. Denn, dass diese ihre Meinung sagt und sich bei der leidigen Essensdebatte tatsächlich äußert, gefällt den beiden Damen so gar nicht. „Sie mischt sich überall ein“, klagt Verena.

Was Claudia ihr dann entgegnet, ist auf so vielen Ebenen problematisch, dass wir uns ehrlich gesagt schon ein bisschen wundern, warum es dafür noch keine Konsequenzen gab. Denn sie betont: „Das ist dumm. Ich hab ganz am Anfang gedacht, dass sie so eine Assi-Tante ist.“ Anschließend äfft sie einen Dialekt nach. „Weißt du, so aus dem Ghetto.“ Ähm, gehts noch?? Wir hoffen ja ganz ehrlich, dass diese Aussage noch näher thematisiert wird!

"wie aus dem ghetto" #ibes pic.twitter.com/AsgUvnzBs1 — anni 🤡💸 @ throwing dat money at channie ( ˘꒳​˘ ) (@haferstrohmops) January 17, 2023

Lucas über seinen Vater Costa Cordalis: „Er war mein ein und alles.“

Doch bis dahin geht es zurück zum Lagerfeuer – und zu Cosimo und Lucas. Denn Lucas Cordalis spricht über den Verlust seines Vaters Costa. „Ich habe seine letzten Stunden, seinen letzten Atemzug miterlebt. Ich habe seinen letzten Herzschlag gefühlt“, erzählt er sichtlich gerührt. „Er war mein ein und alles. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir waren beste Freunde.“

Eine wirklich berührende Szene – wäre da nicht der liebe Cosimo, der irgendwie nicht mehr ganz genau weiß, welche Hits Costa Cordalis denn eigentlich hatte. Zwar betont er immer wieder, wie wichtig der Sänger war, bei einem Sample seines größten Hits vertut er sich aber und singt im Dschungeltelefon ganz stolz „Griechischer Wein“. Ja genau, den Song von Udo Jürgens. Ups. Immerhin hat er sich diese „Hommage“ bis zum Einzelinterview aufgehoben und nicht direkt vor Lucas losgeträllert.

Und so wurde Costa Cordalis Österreicher. #ibes — Kafka1337 (@Kafka1337) January 17, 2023

Am fünften Tag von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ geht es aber nicht nur um emotionale Geschichten und Verwechslungen. Heute soll auch ein großer Kriminalfall gelöst werden. Ja, richtig gehört: Kriminalfall. Denn wir erinnern uns: Djamila ist sehr skeptisch, was das Camp angeht. Schon vor einigen Tagen spekulierte sie über Krötenmikrofone, die die Geräusche von Tieren im Camp verbreiteten. Und jetzt sind hier plötzlich wirklich Frösche unterwegs. Das kann doch kein Zufall sein, oder?

Wer jetzt denkt, dass Djamila erkennt, dass die Sounds vielleicht doch von echten Tieren kommen, liegt übrigens daneben. Denn die plötzliche Froschbelagerung im Camp kann für sie nur eines sein: „Es war ein Angriff“, betont sie. „Licht ging aus, Frösche flogen. Hat die jemand geworfen? Ich traue RTL alles zu.“ Ja Djamila, wir trauen dem Sender auch so einiges zu … aber in diesem Fall ist wohl wirklich der australische Dschungel der Übeltäter. Ob sich Djamila mit dieser Antwort zufrieden gibt, bleibt aber zu bezweifeln.

Ja klar Djamila, die Frösche hat RTL geworfen #ibes pic.twitter.com/fLGPFucAlz — Erdbeermilchbernadette (@Erdbeermilchbe1) January 17, 2023

Jana muss zur Dschungelprüfung

Doch während Djamila noch grübelt und ihre Columbo-Skills unter Beweis stellt, heißt es für Jana: auf in die Dschungelprüfung. Eine Herausforderung, die sie sehr emotional macht. Denn kurz vor der Prüfung fließen sogar Tränen. Doch Jana stellt sich letztlich der Challenge namens „Fiesenrad“. Dabei muss sie auf zwei Ringen in 20 Metern Höhe Sterne einsammeln. Diese sind unter anderem in Boxen voller grüner Ameisen versteckt. Und das schlimmste daran: Die Ringe drehen sich auch noch. Eine ganz schön harte Aufgabe. Doch Jana meistert sie! Steckt hinter dem Mysterium „Urkraft“ also vielleicht doch etwas? Immerhin schafft es Jana, in den zehn Minuten sechs Sterne zu ergattern.

Hätte Jana in der Dschungelprüfung noch ein paar Minuten mehr gehabt, hätte sie bestimmt alle Sterne geholt. Aber sie kann ja nicht die Zeit anhalten. Sie heißt ja nicht UHRKRAFT. #IBES — anredo (@anredo) January 17, 2023

Wer jetzt aber glaubt, dieser Sieg sorgt für ein friedliches Camp, liegt falsch. Denn natürlich geht es mit dem Lästern weiter. Dieses Mal ist aber Markus dran. Und der hat es auf eine ganz berühmte Person abgesehen: Dieter Bohlen. Denn Cosimo erzählt von seiner Erfahrung mit dem Poptitan bei „DSDS“… und Markus hat für den erfolgreichen Musikproduzenten nicht viel Lob übrig. Ganz im Gegenteil. Er erzählt von einem Treffen im Haus von Bohlen, bei dem er bemerkte, wie dieser seine Hits produziert. „Der hatte lauter Billboard-Bücher. So dicke Schinken“, erinnert sich Markus. Und die Bücher mit all den größten Hits der Musikgeschichte haben dem Poptitan dann als Inspiration gedient, behauptet der Sänger. „‚Brother Louie‘ oder ‚Cheri Cheri Lady‘ – das gab’s alles schon mal. Und er hat es genutzt.“

Plagiatsvorwürfe von Markus an Dieter Bohlen!

Das verkauft sich doch gut #IBES #Dschungelcamp — Daniel Schachtmeier (@Walu2go) January 17, 2023

Mit Markus arbeitete Bohlen jedoch nicht zusammen; gemeinsam Essen wollten sie aber trotzdem. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Denn Markus kritisiert: Dieter Bohlen bezahlte nicht! „Ich hab mir damals gedacht: ‚So stinkreich wie du bist, so knausrig bist du auch'“, erzählt er. Doch Markus betont auch: „So kommt man zu Geld.“

"Den Dieter machen" = Jemanden zum Essen einladen und denjenigen dann zahlen lassen #IBES — Selma (@selmuggle) January 17, 2023

Dschungelcamp Tag 5: Gigi braucht „Tessa-Entzug“

Doch damit ist das Lästern noch lange nicht vorbei. Denn auch Gigi will natürlich loswerden, wer ihn nervt. Zuerst holt er sich aber Tipps für das Modelbusiness. Wir erinnern uns: Gigi nutzt den Dschungel ja auch für Karrieretipps. Nachdem gestern die Möglichkeit einer Affäre mit einer Politikerin von Djamila ausgeschlossen wurde, wagt sich der Reality-Star heute an das Thema Modeln. Doch auch hier bekommt er wieder eine Absage. Dieses Mal von Topmodel Papis höchstpersönlich. Denn als Gigi fragt, ob modeln „mit Bauch“ denn eine Option wäre, verneint Papis sofort. „Keine Chance, vergiss es!“ Stattdessen plaudert er aus dem Nähkästchen und spricht über die toxische Diätkultur des Business. Denn wer „zu viel“ wiegt, übergibt sich, weiß er. „Ich habe nicht gekotzt, aber drei Tage esse ich dann gar nichts,“ schildert Papis. Für Gigi ein absolutes No Go. „Ok. Mit diesem Gespräch habe ich eins gelernt. Ich werde kein Model!“ Sieht ganz so aus, als würde die Karrieresuche weitergehen.

Aber zuvor muss er natürlich noch eines loswerden: Wer nervt ihn denn im Dschungel? Gigi klagt, dass er dringend „Tessa-Entzug“ braucht. Denn als diese am Lagerfeuer beginnt zu singen, ist er einfach nur genervt und bittet um Ruhe. Warum es zwischen den beiden so angespannt ist, weiß wohl niemand so richtig. Doch es wirkt ganz so, als würde die Situation zwischen den beiden schon bald eskalieren.

Wer weiß, vielleicht kommt es ja schon heute Abend zum Streit? Schließlich muss Tessa in die nächste Prüfung. Doch keine Sorge, sie ist nicht alleine. Die „Münchner Zickeria“ wurde nämlich ebenfalls zur Prüfung gewählt. Na das kann ja heiter werden.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.