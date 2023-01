Dass das Dschungelcamp unterhaltsam ist, wissen wir! Doch überaus aufmerksamen IBES-Zuseher:innen ist in Folge vier ein besonders kurioses Detail im Hintergrund einiger Kameraeinstellungen aufgefallen, das gleichermaßen verwirrt und lustig ist. Denn wie aus dem Nichts hat sich eine einzelne Hand in die Szene geschummelt.

Die Frage, die sich jetzt alle stellen: Ist das etwa Martin Semmelrogge, der ins Camp geschmuggelt worden ist?

Dschungelcamp: Warum eine Hand für Verwirrung sorgt

Mal ehrlich: Viele, die das Dschungelcamp schauen, machen das in erster Linie wegen der amüsanten Kommentare zur Sendung, die nebenbei auf Twitter zu lesen sind. Damit bleiben auch die kleinsten Details nicht verborgen. So wie bei der gestrigen Show, in der ein einzelnes Körperteil stutzig machte! Denn während die beiden Moderator:innen Sonja Zietlow und Jan Köppen gerade einen Gag auf Kosten der winzigen Essensrationen der Camper machten, war plötzlich eine einzelne Hand im Hintergrund zu sehen.

Und diese erregte bei vielen noch mehr Aufmerksamkeit, als der Kommentar über die hungrigen Stars. Denn wie aus dem Nichts tauchte das Körperteil plötzlich hinter einem Baum auf und fuchtelte dann ununterbrochen umher. Am Ende dieser Sequenz war dann sogar für einen kurzen Moment der halbe Arm einer Person zu sehen. All das blieb natürlich nicht unkommentiert. Auf Twitter stellten sich alle die gleiche Frage: Woher kommt diese Hand und vor allem; zu wem gehört sie???

Wem gehört die Hand im Hintergrund? #ibes — Vin 🐧 (@vinding_de) January 16, 2023

Ein User versucht, auf Twitter eine Lösung des Rätsels zu finden:

Mein erster Move: erst mal nach Kommentaren suchen, was das für ne Hand im Hintergrund war 🤣#ibes — mazikeen_35mm (@JeyKey_112) January 16, 2023

Hat „Eiskaltes Händchen“ aus der berühmten Addams Family etwa einen kleinen Gastauftritt?

Creepy Hand im Hintergrund bei Sonja und Jan 😬 #ibes pic.twitter.com/pkZfKzBDIw — Sorcerer (@KlockerNiklas) January 16, 2023

Hat sich Martin Semmelrogge ins Camp geschmuggelt?

Die Hand ist übrigens nicht das einzige Rätsel, das diese Staffel aufgibt. So waren viele über die Überraschungskandidatin Djamila Rowe erstaunt, die plötzlich mit im Camp war und die Votingzahl 13 am Rücken stehen hat. Zur Info: Es gibt lediglich 12 Kandidat:innen! Doch dieses Mysterium klärte sich schnell selbst auf: Djamila ist die Ersatzkandidatin für Martin Semmelrogge, der eigentlich in den Dschungel einziehen hätte sollen. Allerdings ließ man ihn nicht nach Australien einreisen. Mit der Nummer 13 hat sich RTL hier wohl die Option offen gelassen, diesmal einfach eine Kandidatin mehr im Camp zu haben, sollte Semmelrogge doch einreisen dürfen.

Doch daraus wurde nix! Denn wie der Sender vor Beginn der Sendung verkündete, ist der IBES-Traum des Schauspielers nun endgültig geplatzt. Das nahm ein User gleich zum Anlass und teilte seine Theorie mit der Twitter-Welt. Hat sich Semmelrogge etwa doch noch irgendwie ins Camp geschmuggelt? „Das ist doch was im BUSCH“, spekuliert der Nutzer.

Erst ein Bein, dann eine Hand.

Semmelrogge wird gar nicht mehr erwähnt.



Da ist doch was im BUSCH #IBES #Dschungelcamp — Daniel Schachtmeier (@Walu2go) January 16, 2023

Offenbar nur RTL-Mitarbeiter

Gut, dass sich ein Kandidat in den Dschungel schummelt, scheint wohl doch eher unwahrscheinlich. Viel eher wird diese mysteriöse Hand vermutlich zu einem RTL-Mitarbeiter gehören, der sich einfach nicht gut genug versteckt hat. Denn gegen Ende der Sequenz sieht man sogar, dass die Hand ein Telefon hält. Da das Körperteil genau in der Mitte des Bildes war, konnte man es in diesem Fall auch kaum übersehen. Upsi!

Hinterm Baum steht ein Mitarbeiter mitm Handy in der Hand 😂😂😂 #ibes pic.twitter.com/LCagmBPCJE — Frau Dringlichkeit ⏰ (@EdMuCat) January 16, 2023

