Nicht nur Teenager müssen sich mit Pickeln und Mitessern herumschlagen! Wir zeigen euch jetzt 4 Reinigungsprodukte, abgestimmt auf die Hautbedürfnisse von Erwachsenen, die euch reine Haut verschaffen werden. Dabei spielen die Geheimwaffen Salicyl- und Glykolsäure, sowie Niacinamid wesentliche Rollen.

1. Waschgel

Sowohl in der Früh als auch am Abend ist eine sanfte, aber gründliche Reinigung des Gesichts mit dem NIVEA DERMA Skin Clear Waschgel die wesentliche Voraussetzung reinerer Haut. Dieser Schritt ist gerade bei unreiner Haut essentiell, da nicht nur der Schmutz des Alltags abgewaschen werden muss, sondern die Oberfläche somit auch für die weiteren Steps vorbereitet und gleichzeitig auch der Neuentstehung von Pickeln entgegengewirkt wird. Bitte vergesst nicht euer Gesicht vor der Waschgel-Anwendung gründlich von Make-Up zu befreien.

2. Gesichtswasser

Nach der gründlichen Reinigung folgt das NIVEA DERMA Skin Clear Gesichtswasser, das die Haut beruhigt, ihr wieder Feuchtigkeit spendet und die Hautbarriere wieder ins Gleichgewicht bringt. Ohne Alkohol, aber mit den besonderen Wirkstoffen Salicylsäure und Niacinamid wird das ölige Erscheinungsbild verbessert und die notwendige Feuchtigkeit gespendet. In nur 7 Tagen sind Veränderungen wahrzunehmen und ein verbessertes Hautbild sichtbar.

3. Peeling

Zusätzlich 2 – 3x pro Woche angewendet, entfernt das NIVEA DERMA Skin Clear Anti-Unreinheiten Peeling abgestorbene Hautzellen. Dies hilft dabei, den verstopften Poren wieder ein bisschen „Luft zum Atmen“ zu geben, und so werden Mitesser vorgebeugt. Auch bei diesem Produkt dürfen Salicylsäure und Niacinamid nicht fehlen. Das Besondere an diesem Peeling ist, dass es dank der Wirkstoff-Kombination zwar effektiv, aber auf keinen Fall austrocknend ist. Auch unser Körper darf gerne hin und wieder in den Genuss dieses Peelings kommen.

4. Nacht Peeling Serum

Als Abschluss deiner neuen Reinigungs-Routine darf das NIVEA DERMA Skin Clear Nacht Peeling-Serum am Abend nicht fehlen. Das chemische Peeling enthält 8% Salicyl- und Glykolsäure, sowie Niacinamid und unterstützt somit den natürlichen Erneuerungsprozess der Haut. Die antibakterielle Skin Clear Komplex-Formel verbessert dein Hautbild in nur 7 Tagen, reduziert und verhindert das Auftreten neuer Hautunreinheiten. Vergiss nicht nach der Anwendung des Nacht Peeling Serums am nächsten Tag eine Pflege mit Lichtschutz zu verwenden.

