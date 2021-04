Mit einer guten Idee zum Millionär werden? Das macht Elon Musk jetzt möglich. Via Twitter kündigte der Tesla-Chef und Milliardär nämlich einen Wettbewerb mit einem Preisgeld in Höhe von 100 Millionen Dollar an. Er will Ideen für innovative Technologien zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung sammeln.

Konkret geht es darum, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren. Dazu teilte er ein Video auf seinem Twitter-Account.

Elon Musk bietet 100 Millionen Dollar für innovative Technologien

“Im Moment haben wir nur einen Planeten”, sagte Musk am Donnerstag. Ziel der sogenannten “XPRIZE”-Ausschreibung soll eine praktikable Lösung zur CO2-Entfernung von jährlich 1000 Tonnen aus der Atmosphäre sein. Die Teilnehmer des Wettbewerbs müssten einen Plan entwickeln, wie man Kohlenstoff für mindestens 100 Jahre binden kann. Wer mit der innovativsten und gleichzeitig auch einer realisierbaren Idee daher kommt, dem winken satte 100 Millionen Dollar Preisgeld.

Details zu Wettbewerbs-Regeln folgen Mitte Mai

Nähere Details zum Wettbewerb sind derzeit noch nicht bekannt. Alles, was man bislang über die Anforderungen weiß: “Sowohl die Kosten als auch die Skalierbarkeit müssen berücksichtigt werden. Wird es genug Kohlenstoff sein, um von Gewicht zu sein, und können wir es uns als Zivilisation leisten? Das sind zwei Dinge, auf die es ankommt“, teilte Musk in einem Video auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Mitte Mai werde man nach Aussage der Organisatoren weitere Details zu den Regeln bekannt gegeben.

Elon Musk and Peter Diamandis LIVE on $100M XPRIZE Carbon Removal https://t.co/M2ruxS0Zxt — XPRIZE (@xprize) April 22, 2021

