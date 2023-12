Baby-News aus der Promiwelt? Lieben wir! Nun kam auch schon die nächste Schwangerschaftsverkündung: Die Schauspielerin Hilary Duff und ihr Ehemann Matthew Koma werden erneut Eltern.

Diese Nachrichten verkündeten sie mit süßen Schnappschüssen und einer Weihnachtskarte auf Instagram.

Hilary Duff wird zum vierten Mal Mutter

US-Schauspielerin Hilary Duff und ihr Musiker-Ehemann Matthew Koma haben eine Weihnachtsüberraschung für ihre Fans: Sie erwarten ein weiteres Baby zusammen! Die zwei hatten sich 2019 das Ja-Wort gegeben und haben bereits zwei Kinder zusammen. Aus ihrer früheren Ehe hat Hilary bereits einen Sohn. Nun gibt es einen Familienzuwachs! Diese erfreulichen Nachrichten teilt die 36-Jährige Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account mit all ihren Fans und Follower:innen. „Überrschung, Überraschung!“ schriebt sie unter einem Familien-Schnappschuss mit ihren drei Kindern und ihrem Ehemann.

Auf dem süßen Family-Picture hält der Disney-Star ihren wachsenden Babybauch und blickt gespielt erschrocken in die Kamera. Ob es wohl für das Paar auch eine Überraschung war? Das ist aktuell nicht klar. Auf einer Weihnachtskarte, die Hilary in ihrem Instagram-Posting teilt heißt es: „Frohe Feiertage! Schnallt euch an, Butterblumen, wir fügen diesem verrückten Haufen ein weiteres Mitglied hinzu!“.

Follower:innen und Promi-Friends freuen sich

Die Freude unter den Follower:innen der Schauspielerin ist groß! „Das ist so eine süße Art, es anzukündigen“, kommentiert etwa eine Followerin. „Meine Ikone, ich werde vier Kinder haben, weil du vier Kinder hast“, schwärmt ein anderer Fan. Doch nicht nur die Fans des Hollywood-Stars sind ganz aus dem Häuschen, sondern auch ihre Promi-Friends. In den Kommentaren tummeln sich zahlreiche Glückwünsche von Hollywood-Stars, darunter Pretty Little Liars-Stars Lucy Hale und Ashley Benson.