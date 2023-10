Die eigene Chefin sein, mehr Verantwortung übernehmen und im eigenen Unternehmen einbringen, flexibler in der Zeitgestaltung werden – das ist der Traum vieler Arbeitnehmer:innen in Österreich. Jährlich gibt es in Österreich über 35.000 Unternehmensgründungen, der Anteil der weiblichen Gründerinnen steigt konstant und liegt aktuell bei 45,1 %. Auch du liebäugelst schon lange mit dem Gedanken dich selbstständig zu machen? Wir haben die wichtigsten Facts und Tipps, von der Ideenfindung, bis zu den richtigen Anlaufstellen und Services.

1. „Everything starts with an idea“

Dies gilt besonders für das Thema Selbstständigkeit. Doch es muss sich dabei nicht zwingend um eine komplett neuartige Geschäftsidee handeln. Die Verbesserung eines bestehenden Produkts oder Geschäftsfelds oder die Übertragung einer bestehenden Idee auf neue Märkte, sind alternative Wege zum eigenen Unternehmen. Auch eine Betriebsübernahme ist ein möglicher Schritt in die Selbstständigkeit. Laut WKO stehen in den kommenden zehn Jahren über 50.000 Betriebe in Österreich vor der Übernahme. Wenn es in der eigenen Familie keine Möglichkeiten einer Unternehmensweiterführung gibt, besteht die Möglichkeit einer sogenannten Betriebsnachfolge. Klingt spannend? In der Nachfolgebörse des Gründerservice der WKO findet man aktuelle Ausschreibungen dazu.

Auch durch Franchising eines bewährten Unternehmenskonzepts kann man sich selbstständig machen. In der Regel eröffnet man dabei einen neuen Betrieb unter bereits bekanntem Namen und profitiert dabei von einer eingeführten Marke und häufig auch von der Betreuung durch das Franchise-System. Beeindruckend: in Österreich gibt es mittlerweile über 400 Franchise-Systeme mit circa 7.000 Franchise-Nehmer:innen. Spannende Angebote dazu bietet die Franchisebörse der WKO.

via GIPHY

2. Am I Boss Enough?

Den Traum vom eigenen Unternehmen haben viele, nicht jede:r ist allerdings der „Unternehmertyp“. Vielen Menschen – insbesondere Frauen – ist die finanzielle Sicherheit und Stabilität, die ein bezahlter Arbeitsplatz bietet, sehr wichtig. Selbst die beste Geschäftsidee ist kein Erfolgsgarant für ein erfolgreiches Unternehmen, viel hängt auch mit der eigenen Persönlichkeit und den individuellen Zielen und Wünschen der Gründerin zusammen. Welche Grundfähigkeiten und Eigenschaften braucht es also, um eine potentiell erfolgreiche Unternehmensgründerin zu werden? Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten & Idee, der starke Wunsch nach Eigenständigkeit, Risikobereitschaft, aber auch starke Motivation, Lust am Gestalten, sowie Fantasie und Hingabe sind die besten Voraussetzungen, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Natürlich sind auch fachliche Qualifikationen und grundlegende kaufmännische Kenntnisse ein wichtiger Faktor.

Du bist dir nicht sicher, ob in dir eine Unternehmerin steckt? Der Unternehmertest kann hierfür ein hilfreiches Tool im Bereich Self Assessment sein.

via GIPHY

3. Make a (business) plan, baby!

First things first – denn bevor es an die tatsächliche Unternehmensgründung geht, braucht es ein schriftliches Unternehmenskonzept, einen sogenannten „Businessplan“. Darin enthalten sollten sowohl Visionen zur Entwicklung deiner Firma, als auch Annahmen, Markt-Einschätzungen und Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung sein. Die WKO liefert dir wertvolle Tipps von der Erstellung deines Businessplans bis hin zu wertvollen Gestaltungstipps und den wichtigsten Inhalten:

https://www.gruenderservice.at/businessplan

Welche Bereiche sollte man außerdem bedenken und analysieren, bevor man den großen Schritt in die Selbstständigkeit wagt? Eine genaue Analyse der Marktsituation in der angestrebten Branche sowie eine Konkurrenzanalyse gibt wertvolle Auskunft, über die Erfolgschancen für dein Produkt.

Weiters gilt es sich über Finanzierungsmöglichkeiten, Förderungen und Steuern zu informieren. Sounds like a lot? Der „Gründerguide“ der WKO ist ein tolles Tool zur Abklärung der wichtigsten Fragen.

via GIPHY

4. Let’s do this!

Es ist soweit und du hast dich entschlossen ein Unternehmen zu gründen? Zuallererst: CONGRATS!

Jetzt geht es ans Gewerberecht – klingt kompliziert? Ist es nicht! Für jede gewerbliche Tätigkeit benötigt man eine Gewerbeberechtigung, die von der jeweiligen Behörde (in Österreich z.B. BH, Magistrat) ausgestellt wird. Um eine solche Berechtigung für dein Unternehmen zu bekommen, musst du folgende Voraussetzungen erfüllen:

Vollendetes 18. Lebensjahr

Staatsbürgerin eines EU-/EWR-Mitgliedsstaates oder der Schweiz

Keine Ausschließungsgründe (z.B. Strafdelikte, etc.)

Geeigneter Standort

Bei reglementierten Gewerben (z.B. Unternehmensberatung, Kosmetik, Gastronomie): Befähigungsnachweis

Weitere Infos findest du beim Gewerbeanmeldeservice der WKO.

5. Nach der Gründung

Dein Unternehmen ist offiziell gegründet und du bist hard at work *workworkwork*. Für Gründerinnen wie dich bietet die WKO zahlreiche Angebote, die den Einstieg in die Selbstständigkeit und den neuen, selbstbestimmten Arbeitsalltag erleichtern. Eine Übersicht aller Angebote findest du hier.

Tipp: Als Unternehmerin bist Du außerdem Mitglied von Frau in der Wirtschaft, dem starken Netzwerk von der Kleinstunternehmerin bis zur Spitzenmanagerin. Informiere Dich gleich unter www.unternehmerin.at zu den vielseitigen Aktivitäten, Initiativen und Veranstaltungen.

via GIPHY