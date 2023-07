Da hatten die Polizisten im US-Bundesstaat Ohio wohl leichtes Spiel. Ein Bankräuber stürzt bei seinem Fluchtversuch in eine große Mülltonne – und direkt vor die Füße von Polizisten. In einem viralen Clip ist zu sehen, wie die Beamten den Dieb daraufhin einfach aus dem Recyclingbehälter fischen.

Das Missgeschick des Einbrechers sorgt jetzt im Netz für Lacher.

Bankräuber stürzt durch Decke und landet in Mülltonne – direkt vor Polizisten

Was im ersten Moment nach einer Szene aus einer Hollywood-Komödie klingt, ist für den Bankräuber Tristan H. wahrscheinlich der peinlichste Moment seines Lebens. Aber der Reihe nach. Eigentlich wollte der Mann eine Bank im US-Bundesstaat Ohio ausrauben. Doch bei seiner Flucht ist ihm ein Riesen-Fail passiert. Er landet nach seinem Sprung vom Dach der Bank aus Versehen in einer großen Mülltonne – und das direkt vor den Augen der Polizisten. Tja, diese Geschichte dürfte damit wohl in die Kategorie „dumm gelaufen“ fallen. Aber wie genau konnte es überhaupt zu dieser kuriosen und überraschend einfachen Festnahme kommen?

Laut eines Berichts des Newssender CNN, registrierte die zuständige Polizei vergangene Woche um etwa 2 Uhr morgens einen Alarm in einer Bank in der Stadt Huran in Ohio. Als die Beamten am Tatort ankamen, untersuchten sie das ganze Gebäude. Von dem Eindringling fehlte zunächst allerdings jede Spur. Doch dann hörten die Polizisten Geräusche vom Dach der Bank. Dabei fiel den Beamten bereits auf, dass ein großer Recycling-Behälter unter einer Zugangsklappe zum Dach positioniert worden war. Der Dieb dürfte die Tonne wohl vor dem Einbruch dort platziert haben. In der Theorie wollte Tristan H. auf diesem Weg offenbar die Bank verlassen.

Bodycam-Aufnahmen gehen im Netz viral

Sein Plan scheiterte allerdings, da der Deckel bei seinem Sprung nachgab und er dadurch direkt in der Mülltonne landete. Doch es wird sogar noch bizarrer. Als der Behälter, in dem er steht, plötzlich umfällt, muss einer der Polizisten ihn am Shirt herausziehen. Daraufhin klicken die Handschellen. Bodycam-Aufnahmen des Missgeschicks wurden kürzlich vom zuständigen Police Department geteilt und zeigen den gescheiterten Fluchtversuch.

Die Aufnahmen wurden im Netz bereits mehrfach geteilt und sorgen für jede Menge Lacher. „Schlechtester Dieb ever!“ oder „Okay, das ist richtig peinlich“ lauten nur zwei der vielen Kommentare unter den Videos. Doch die Aktion ist nicht nur peinlich, der Dieb ist nun unter anderem auch wegen Einbruch, des Besitzes krimineller Werkzeuge und Safeknacken angeklagt worden.