Diese Szenen sorgen im Netz gerade für Wirbel. Die US-Rapperin Cardi B wird bei einem Auftritt von einer Konzertbesucherin mit einem Getränk angeschüttet. Die „WAP“-Interpretin schmeißt daraufhin ihr Mikro mit voller Wucht ins Publikum.

Videos von Cardis Rache-Aktion gehen gerade online viral.

Nach Getränkedusche: Cardi B schmeißt Mikrofon auf Konzertbesucherin

Wir erinnern uns: erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass es immer häufiger vorkommt, dass Konzertbesucher:innen Gegenstände auf die Bühne werfen. Vor allem in den vergangenen Wochen und Monaten häuften sich Berichte darüber, dass Stars bei ihren Auftritten plötzlich aus dem Publikum heraus attackiert wurden. Ein gefährlicher Trend, denn manche Artists werden dabei zum Teil sogar verletzt. Sängerin Bebe Rexha etwa wurde bei einer Show in New York von einem Handy getroffen und musste deshalb im Krankenhaus genäht werden. Auch Popstar Harry Styles wurde bei seinem Konzert in Wien von einem unbekannten kleinen Gegenstand am Auge getroffen.

Doch jetzt reicht’s! Zumindest für Rapperin Cardi B. Denn die ließ sich eine ganz ähnliche Aktion nicht gefallen. Auf einem aktuellen Video, das derzeit auf Social-Media-Plattformen viral geht, ist zu sehen, wie sie bei einem Konzert in Las Vegas ihr Mikrofon mit voller Wucht auf eine Zuschauerin wirft. Der Grund: Der vermeintliche Fan hatte die Sängerin, die gerade ihren Hit „Bodak Yellow“ performte, mit einem vollen Becher Flüssigkeit bespritzt. Nach Cardis Mikro-Revanche-Attacke griffen auch ihre Sicherheitsleute sofort ein.

Gemischte Reaktionen im Netz

Der Vorfall wurde von einem Fan zufällig per Video festgehalten und ins Netz gestellt. Der Clip ging direkt viral! Er wurde inzwischen auch schon unzählige Male im Netz geteilt. Die Reaktionen auf das Video sind durchaus gemischt. Einige Fans feiern die Aktion der Rapperin total: „Gut so, man muss sich als Artist ja wirklich nicht alles gefallen lassen“, kommentiert beispielsweise eine Userin auf Tiktok. Ein anderer Nutzer sieht das ähnlich: „Deshalb sollte man sich besser nicht mit Cardi B anlegen. Die Frau im Publikum ist selbst schuld“.

Andere wiederum sehen den Vorfall etwas kritischer: „Das ist höchst unprofessionell von Cardi B. Man muss als Star immer Haltung bewahren! Queen B würde so etwas jedenfalls nie machen!“. Einige User:innen achten hier aber offenbar gar nicht auf die Wurf-Aktion selbst, sondern interessieren sich viel mehr dafür, dass Cardi B offenbar nicht ganz live singt. „Okay wartet mal, bewegt sie nur ihre Lippen?“, fragt sich ein Fan. Und Tiktok, wäre wohl nicht Tiktok, wenn es nicht auch schon einige Parodien von dem Spektakel gäbe. Diese hier des Comedians Corey O’Brien wollen wir euch nicht vorenthalten.

Rapperin schweigt

Cardi B selbst hat sich jedenfalls noch nicht öffentlich zu der Aktion geäußert. Inzwischen ist aber ein weiteres Video im Netz aufgetaucht, das die bizarre Szene von einem anderen Blickwinkel zeigt. In dem Clip ist zu sehen, dass Cardi ihr „Ziel“ wohl eindeutig verfehlte. So wurde nicht die „Getränke-Frau“ von dem Mikrofon getroffen, sondern eine andere Konzertbesucherin daneben. Eine öffentliche Entschuldigung wäre wohl also durchaus angebracht. Findet zumindest die Frau, die von dem Gegenstand getroffen wurden. Verletzt wurde sie dabei aber offenbar nicht.