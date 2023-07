Harry Styles wurde am Samstagabend bei seinem Konzert in Wien von einem Gegenstand im Gesicht getroffen. Ein Clip, der den Moment festhält, geht gerade auf Social Media viral und sorgt für Empörung bei vielen Fans.

Es ist nicht das erste Mal, dass Harry zur Zielscheibe wurde.

Konzert in Wien: Harry Styles wird von Gegenstand im Gesicht getroffen

Es war DER Abend für alle „Harries“: Der britische Megastar Harry Styles verwandelte Wien in einen Hotspot für Federboas, Cowboy Boots und Schlaghosen. Denn gestern Abend fand das lang ersehnte Konzert des „Watermelon Sugar“-Interpreten in der österreichischen Hauptstadt statt. Mit seinem charismatischen Auftreten und seinem einzigartigen Stil begeisterte der sympathische Superstar das Publikum von der ersten Sekunde an und hinterließ einen unvergesslichen Eindruck. Doch nicht nur den Fans dürfte der Abend in Erinnerung bleiben. Auch Harry wird sich wohl noch länger an Wien erinnern.

Aber nicht unbedingt aus einem positiven Grund, denn seine Show verlief nicht ganz wie geplant. Zwischen zwei Songs wurde der Künstler von einem Gegenstand, der von einem Konzertbesucher auf die Bühne geworfen wurde, im Gesicht getroffen. Ein Video, das gerade auf Tiktok viral geht, zeigt den Moment.

In dem 10-Sekunden-Video geht das ehemalige One-Direction-Mitglied die Bühne entlang, als plötzlich ein kleiner Gegenstand ins Bild fliegt und scheinbar in der Nähe seines linken Auges landet. Styles zuckt sofort zusammen und hält eine Hand vor sein Gesicht. Dass Harry Schmerzen verspürt, ist deutlich zu erkennen. Der Musiker beugt sich für ein paar Sekunden vor, bevor er sich aufrichtet und seinen Weg über die Bühne fortsetzt, während er weiterhin seine Hand auf sein Gesicht legt.

Fan: „Zeigt gefälligst Respekt“

Es ist leider nicht der erste Zwischenfall dieser Art für Harry. Bereits im Herbst vergangenen Jahres landete eine Flasche direkt zwischen seinen Beine. Autsch! Styles reagiert mit damals mit: „Nun, das ist unglücklich“.

Viele Fans sind deshalb nun schockiert. „Was ist das für ein idiotischer Trend, Künstler mit Dingen zu bewerfen? Zeigt gefälligst Respekt“, schreibt ein Tiktok-Nutzer unter dem viralen Video von Wien. Ein anderer User kommentiert: „Könnt ihr aufhören, willkürliche irgendwelche Dinge auf die Bühne zu schmeißen?“ Das ehemalige „One Direction“-Mitglied ist nämlich nicht der einzige Star, der in letzter Zeit zur Zielscheibe von gefährlichen Wurfobjekten wurde.

Gefährlicher Trend

Auch bei anderen Stars werfen immer mehr vermeintliche Fans bei Konzerten irgendwelche Gegenstände auf die Bühne. Das ist nicht nur ziemlich störend, sondern kann auch echt gefährlich werden, wenn die Künstler:innen durch die Wurfgeschosse verletzt werden. Im Gegensatz zu Harry konnte seine Kollegin Bebe Rexha zum Beispiel nicht einfach so weitermachen. Sie musste deshalb sogar ins Krankenhaus und genäht werden. Das Handy eines Fans verfehlte nur knapp ihr Auge. Bei der Polizei sagte der Fan später aus, er dachte, es wäre lustig, sein Handy zu werfen.

Friendly Reminder: Werft keine Dinge auf die Bühne!

Szenen wie diese sorgen auch bei anderen Stars für Aufsehen. Denn viele Musiker:innen äußern sich jetzt öffentlich dazu, wie unnötig es ist, Gegenstände auf die Bühne zu werfen. Charlie Puth betonte vergangene Woche etwa auf Twitter, dass solche Aktionen „respektlos und sehr gefährlich“ seien und bat seine Follower:innen darum, doch einfach die Musik zu genießen.

Und auch Superstar Adele findet vor einigen Tagen klare Worte für derartige Stunts. Bei einem ihrer Konzertabende in Las Vegas wendet sich die Sängerin nämlich an ihr Publikum, um über den scheinbaren Trend zu sprechen. „Traut euch, etwas auf mich zu werfen. I’ll fucking kill you.“, warnt Adele scherzend und verurteilte die fehlende Konzertetikette. Sie ist sich sicher: jene Menschen, die Dinge auf die Bühne werfen oder Stars gezielt ins Visier nehmen haben den Verstand verloren. Dem haben wir eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen.

An dieser Stelle der Reminder: Werft keine Gegenstände auf die Bühne! Es sollte eigentlich ziemlich selbsterklärend sein, doch wenn man sich aktuelle Medienberichte so ansieht, scheint bei der Konzertetikette in den vergangenen Wochen und Monaten so einiges untergegangen zu sein.