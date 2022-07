Endlich Hochsommer! Doch kaum machen wir es uns am Pool mit einem Drink gemütlich, kommt ein ungebetener Gast: nervige Wespen, die bei uns mitnaschen wollen. Aber ohne uns! Mit diesem einfachen Trick vertreibt ihr die Biester nachhaltig.

Wasser ist das Tool Nummer eins zur Bekämpfung lästiger Wespen.

Sommerzeit ist Wespenzeit

Jeden Sommer ist es das gleiche Spiel: Wir machen es uns draußen mit einem Stück Kuchen gemütlich. Und bevor wir den ersten Bissen einnehmen, sind sie da: die Wespen. Und wir sind in Alarmbereitschaft. Schließlich wissen wir seit „Biene Maja„, dass die Viecher ziemlich aggressiv sind. Wir pusten, wir fuchteln. „Ruhig bleiben“ rät der Besuch, aber wir nehmen die Füße in die Hände und laufen um unser Leben. So oder so ähnlich schaut bei uns eine Outdoor eine Essenseinnahme im Hochsommer aus. Ein ungestörter Snack ist ab Juli leider ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Chancen zwischen Juli und August von einer Wespe gestochen zu werden sind besonders hoch. Für Kinder oder Erwachsene, die auf einen Stich allergisch reagieren, ist die Gefahr dann besonders groß. Intuitiv versuchen wir die Wespen zu verscheuchen. Aber wildes Gefuchtel macht die Insekten nur aggressiver. Genauso wie Wegpusten. Das Kohlendioxid in unserer Atemluft lässt sie in Angriffshaltung gehen. Sie erschlagen? Auch keine gute Idee. Das Risiko ist groß, sich im Kampf einen Stich einzufangen; zudem stehen die Insekten unter Naturschutz. Demnach wäre ruhig sitzenbleiben die beste Alternative. Aber was sollen wir tun, wenn wir unseren Leckerbissen nicht mit den Schwarz-Gelben Biestern teilen wollen? Und da haben wir jetzt eine ganz einfache Lösung für euch.

Wasser als Vertreibungsmittel gegen Wespen

Denn es gibt ein Feature, mit dem wir die Wespe nachhaltig verjagen können. Nämlich auf sie zielen – als Munition dient Wasser, das in einem Wasserzerstäuber in Richtung der Wespe gesprüht wird. Die Insekten mögen es warm und trocken. Das gelbe Biest denkt dann, es würde regnen. Ihr Instinkt rät zum Rückzug ins sichere Nest. Wichtig ist, dass du nur sauberes Wasser und eine gut gereinigte Flasche und Sprühkopf verwendest – Rückstände von Spülmitteln würde den Tieren schaden.