Augenbrauen stecken voller Geheimnisse. Laut einer renommierten Studie können wir auch Narzissten darunter ausmachen. Die stuft nämlich Menschen mit buschiger Brauenpartie als eher narzisstisch und egoistisch ein.

Narzissten sind anfangs schwer auszumachen, da sie sehr charmant sind, wenn sie etwas von uns wollen.

Was macht einen Narzissten aus?

Narzissten oder Menschen mit narzisstischen Charakterzügen, neigen dazu, ihre eigenen Fähigkeiten oftmals zu überschätzen. „Sie haben ein gesteigertes Verlangen nach Anerkennung, wollen anderen imponieren und sehnen sich nach Bewunderung“, erklärt etwa Psychologin Caroline Erb. Sie stellen oft sich selbst und ihr eigenes Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Menschen mit narzisstischen Eigenschaften können sich nur schwer in andere hineinversetzen und emotionale Wärme verspüren. Also nicht unbedingt der umgänglichste Typus Mensch.

Besonders verheerend für anfängliche Partnerschaften: zu Beginn zeigt sich der Narzisst gerne von seiner charmanten Seite, was unsere Warnblinkanlagen gerne defekt werden lässt. Zahlreiche Herzen blieben heil, könnten wir die Narzissten aufgrund ihrer äußeren Merkmale erkennen. Stoßgebet erhört – danke Universum! Denn schon wird uns eine preisgekrönte Studie am Tablet serviert, die uns genau diesen Wunsch versprechen will.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen äußerlichen Merkmalen und der Persönlichkeit?

Forscher der Universität Toronto konnten einen direkten Zusammenhang zwischen narzisstischen Charakterzügen und dem Look ihrer Augenbrauen feststellen. Klingt zunächst ziemlich abgedreht, ist aber ein durchaus ernst gemeinter Forschungsansatz. Die Studie, die im Journal of Personality veröffentlicht und mit einem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, trägt den Titel „Eyebrows cue grandiose narcissism“. Sie legt nahe, dass Menschen mit buschigeren Augenbrauen eher egozentrisch und selbstbewusst handeln.

Um diese Annahme zu testen, nahmen die Forscher rund um Dr. Miranda Giacomin und Dr. Nicholas Rule zunächst Porträts von 39 Studenten der University of Toronto mit neutralen Gesichtszügen auf. Das Durchschnittsalter der 13 männlich und 26 weiblichen Testpersonen lag bei 21 Jahren. Im Anschluss absolvierten die Probanden einen psychologischen Test, der sich auf narzisstische Persönlichkeitsmerkmale spezialisierte. Die Stärke und Ausprägung ihrer narzisstischen Eigenschaften wurden mit der Zustimmung von Aussagen wie zum Beispiel „Wenn ich die Welt regieren würde, wäre sie ein besserer Ort“ oder „Ich finde es einfach, Menschen zu manipulieren“ ermittelt.

Der Fokus der Beurteilung lag auf den Augenbrauen

Im nächsten Schritt ließen die Forscher 28 Freiwillige die Porträts der befragten Personen mit einer Skala von 1 (überhaupt nicht narzisstisch) bis 8 (extrem narzisstisch) bewerten. Als eine narzisstische Person wurde vorab eine Person definiert, die „egoistisch, selbstbezogen und eitel“ sei. In den Beobachtungen zeigte sich, dass die beurteilenden Probanden sich bei der Begutachtung der als Narzissten bewerteten Persönlichkeits-Fotos besonders auf die Augenbrauen-Partie konzentrierten. Und siehe da: Sie lagen mit ihrer Beurteilung über den Grad der narzisstischen Züge meist richtig.

Die Forschenden stellten darüber hinaus fest, dass Leute mit ausgeprägterer Brauenpartie tendenziell als narzisstischer wahrgenommen wurden. „Wir haben im Wesentlichen eine lange Reihe von Experimenten durchgeführt, bei denen wir die Gesichtszüge immer weiter eingegrenzt haben, bis wir die Augenbrauen als primären Hinweis für den Narzissmus der Menschen isoliert haben“, erklärt Giacomin gegenüber im Gespräch mit Insider.

Buschige Augenbraue = eher egozentrisch?

Um sicherzugehen, dass Augenbrauen im Zusammenhang mit der Bewertung narzisstischer Persönlichkeitsmerkmale standen, nahmen die Forscher diese schließlich komplett aus dem Fokus. Sie verdeckten die Partie auf den Fotografien und baten erneut Probanden, diese auf einer Narzissmus-Skala zu bewerten. Verblüffend: Kaum waren die Augenbrauen nicht mehr zu sehen, waren die Befragten nicht mehr in der Lage, konkrete Aussagen zu treffen.

Anhand der Studienergebnisse klassifizierten Giacomin und Rule die Augenbrauen der fotografierten Personen nach ihrer Dichte, Ausprägung, Form und Pflege. Dabei zeigte sich, dass jene mit ausgeprägter Brauenpartie eher als Narzissten klassifiziert wurden als Probanden mit dünnen Augenbrauen. Die Ergebnisse der Studien stellen also einen deutlichen Zusammenhang zwischen Menschen mit ausgeprägten Brauen und Narzissmus dar. Die Forschenden betonen aber auch, dass die Korrelation nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass diese Personen tatsächlich narzisstisch sind. Also bitte denkt daran bevor ihr eure brauigen Tinder-Dates mit einem Fingerstreif aus eurem Leben wischt.