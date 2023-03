Wir alle wissen es: Ausreichend Schlaf ist das A&O, wenn es um die Gesundheit geht. Britische Forscher fanden nun in einer neuen Studie heraus, dass der Gebrauch einer Schlafmaske nicht nur die Schlafqualität positiv beeinflusst, das Sleep-Gadget kann sogar schlauer machen. Ja, es könnte so einfach sein!

Was genau es mit dieser interessanten These auf sich hat, erfahrt ihr hier.

Studie: Schlafmaske macht schlauer

Ein wichtiges Meeting steht an, die Deadline kam mal wieder schneller als erwartet oder der letzte Streit wirkt noch nach – viele von uns kennen das Gedankenkarussell, das uns ab und zu spät Nachts den Schlaf raubt, nur zu gut. Der Morgen danach? Meist eine kleine Katastrophe. Man ist müde, kann sich nicht richtig konzentrieren und manchmal kommen auch noch Kreislauf-Probleme dazu. Ständiger Schlafentzug und eine schlechte Schlafqualität können auf Dauer krank machen. Das ist bekannt und von vielen Studien bereits belegt. Im Umkehrschluss stellten Forschende des Brain Research Imaging Center an der Cardiff University nun fest, dass ausreichend Schlaf nicht nur gesund ist, sondern sogar schlauer machen kann. Allerdings müssen wir dabei eine Kleinigkeit beachten.

Und diese Kleinigkeit nennt sich: Schlafmaske! Wir haben es ja schon befürchtet, dass die elektronischen Geräte, die mittlerweile auch schon unser Schlafzimmer fluten, nicht unbedingt gut für unseren Schlaf sind. Britische Wissenschaftler:innen fanden jetzt aber heraus, dass Menschen, die mit einer Schlafmaske schlafen, am nächsten Tag nicht nur wacher sind und schneller reagieren, sondern auch über ein besseres Erinnerungsvermögen verfügen. Denn nur die totale Dunkelheit bringe laut Wissenschaftler:innen den effektivsten Schlaf.

Jede noch so kleine Lichtquelle stört den Schlaf

„Als Schlafforscher wissen wir, wie wichtig es ist, genügend Schlaf zu bekommen“, wird die Studienleiterin Dr. Viviana Greco von dem Psychologie-Magazin „PsyPost“ zitiert. Vor Beginn des Experiments stellten sich die Forscher:innen die Frage, ob eine Schlafmaske die Lösung des Problems sein könnte. „Wir waren neugierig, ob das Tragen einer Augenmaske eine simple Lösung sein könnte, Lichteinflüsse zu blockieren.“, so Greco.

Um das herauszufinden, untersuchten Greco und ihr Team insgesamt 89 Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Die Probanden schliefen an fünf Tagen in der Woche mit einer Augenmaske. An den zwei darauf folgenden Tagen lösten sie Gedächtnisaufgaben. Danach schliefen sie fünf Nächte ohne Schlafmaske und lösten anschließend wieder Gedächtnisaufgaben. Das Ergebnis: Die Teilnehmenden zeigten nach den Nächten in Dunkelheit eine deutlich bessere Lernleistung und schnellere Reaktion bei Aufmerksamkeitstests.

Schlafmaske führt zu verbesserter Gedächtnisleistung

Um auszuschließen, dass die kognitiven Verbesserungen nicht allein durch das Tragen einer Maske hervorgerufen wurden, führten die Forschenden noch einen weiteren Versuch durch. Bei einem zweiten Experiment verbrachten 35 der Teilnehmer jeweils zwei Nächte mit einer intakten Schlafmaske und zwei weitere, bei dem das Augenpaar ausgeschnitten war. Damit wollte die Forscher sicherstellen, dass die Ergebnisse nicht durch das Gesamtgefühl beim Tragen einer Maske beeinflusst würden. Doch auch hier zeigte sich: Die intakte Schlafmaske verbesserte das Erinnerungsvermögen über Nacht.

Laut Greco blockiert die Schlafmaske das Licht während der Nacht tatsächlich so gut, dass das Gehirn am Morgen optimal leistungsfähig ist. „Unsere Ergebnisse sprechen für verbesserte Reaktionszeiten und eine verbesserte Gedächtnisleistung.“, so die Leiterin der Studie. Wer hätte das gedacht? Für einen gesunden Schlaf braucht es demnach keine komplizierten und teuren Sleep-Gadgets. Wie praktisch, dass es unzählige schicke Schlafmasken zur Auswahl gibt. 😉